Lanberry na wakacjach z narzeczonym. Kim jest jej ukochany? Doskonale go znacie!

Obecność Lanberry w polskim show-biznesie trwa już ponad dekadę. Szersza publiczność usłyszała o niej w 2013 roku dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland", gdzie dała się poznać jako utalentowana wokalistka. Mimo że nie sięgnęła wówczas po główne trofeum, ciężką pracą i determinacją zbudowała silną pozycję na rynku. Historia zatoczyła koło, gdy artystka powróciła do formatu, tym razem zasiadając w fotelu trenerskim i służąc radą początkującym piosenkarzom. Dziś ma na koncie liczne przeboje radiowe oraz udane trasy koncertowe.

Piosenkarka przez długi czas konsekwentnie oddzielała sferę zawodową od prywatnej, nie dzieląc się szczegółami ze swojego życia uczuciowego. Sytuacja uległa zmianie nieco ponad rok temu, gdy artystka zdecydowała się na odważny krok. Fani byli mocno zaskoczeni, gdy po raz pierwszy ujrzeli jej partnera, a media natychmiast zaczęły spekulować na temat nowej relacji gwiazdy.

Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna, który zdobył serce wokalistki, również wywodzi się ze środowiska muzycznego i jest kojarzony przez widzów Telewizji Polskiej. Choć obracali się w tej samej branży, ich drogi przecięły się dość późno i niespodziewanie. Lanberry w wywiadach podkreślała, że między nimi od razu zaiskrzyło, a porozumienie jest niemal telepatyczne, co pozwala im na instynktowne kończenie swoich wypowiedzi.

Kim jest Ernest Staniaszek, partner Lanberry?

Ukochanym artystki jest Ernest Staniaszek. Wielbiciele programów muzycznych mogą go doskonale pamiętać z trzeciej edycji "The Voice of Poland". Podopieczny Marka Piekarczyka zaszedł wówczas bardzo daleko, kończąc rywalizację na drugim miejscu, tuż za Mateuszem Ziółko. Muzyka towarzyszy mu na każdym kroku – gra na gitarze i harmonijce, śpiewa oraz tworzy własne kompozycje i teksty. Staniaszek posiada również wykształcenie w zakresie realizacji dźwięku, dzięki czemu z Lanberry łączy go potężna, wspólna pasja.

Kluczowym momentem dla ich związku były walentynki w ubiegłym roku. Para uczciła święto zakochanych premierą wspólnej piosenki, a kilka dni później wokalistka oficjalnie ogłosiła zaręczyny. Od tamtej pory narzeczeni unikają medialnego rozgłosu, jedynie sporadycznie dzieląc się w mediach społecznościowych urywkami ze swojej codzienności.

Wspólny wypoczynek pary na Teneryfie

Tym razem okazją do uchylenia rąbka tajemnicy stał się urlop na Teneryfie. Lanberry zamieściła w sieci zdjęcia, na których widać ją uśmiechniętą, w bikini, cieszącą się słońcem, a na jednej z fotografii towarzyszy jej Ernest. Chociaż szczegóły ewentualnego ślubu pozostają owiane tajemnicą, wiadomo, jak wygląda ich życie poza sceną. Po intensywnej trasie jubileuszowej para regeneruje siły z dala od zgiełku miasta. Zakochani mieszkają w domu otoczonym lasem pod Warszawą, gdzie cenią sobie spokój i harmonię.

i Autor: Lanberry / Instagram