Mocne nazwiska na OFF 2026: Marr, Deafheaven, DAM i polskie objawienia – karnety już w sprzedaży

Johnny Marr – genialny gitarzysta i współtwórca brzmienia The Smiths – dołącza do składu OFF Festival Katowice 2026. Festiwal odbędzie się 7–9 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów, a organizatorzy ogłosili też kolejne mocne nazwiska z alternatywnej sceny świata i Polski. Karnety są już w sprzedaży.

Wśród wcześniej ogłoszonych na OFF Festival 2026 artystów znaleźli się: Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Einstürzende Neubauten, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Sega Bodega, Cur-rent Joys, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Jaoanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Frankie & The Witch Fingers, Joshua Idehen, Babymorroco, Rusowsky, Surf Gang DJ Set, The Mary Wallopers, Chalk, Madra Salach, M(h)aol, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Allarme, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię. Teraz organizatorzy odkrywają kolejne karty.

Johnny Marr w Katowicach. „To trzeba zobaczyć!”

Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festivalu, nie ukrywa emocji. W oficjalnym komunikacie podkreśla, że Marr – dziś 62-letni – wciąż zbiera znakomite recenzje, a po koncertowym albumie „Look Out Live!” z 2025 roku pisano o nim, że jest w szczytowej formie. Rojek dodaje też wprost, że w Polsce „w takim wydaniu” Johnny Marr jeszcze nie występował.

Ciężar, eksperyment i nowa energia

Wraz z Marrem ogłoszono m.in. Deafheaven – zespół, który od lat przesuwa granice ciężkiego grania i wraca na OFF po czasie z nowym materiałem, w tym albumem „Lonely People with Power” (2025). Do Katowic przyjadą też Los Thuthanaka, określani jako autorzy jednej z najgłośniejszych płyt 2025 roku, a także NuGenea – twórcy „nowego włoskiego brzmienia”, łączący neapolitańskie melodie z disco, funkiem i jazzem.

Palestyński hip-hop i mocny polski akcent

W programie znalazł się również DAM – pionierzy palestyńskiego hip-hopu, którzy od lat rapują o prawach człowieka i codzienności Palestyńczyków. Z polskich propozycji organizatorzy wyróżniają m.in. Mlecze (indie/bedroom pop) oraz Drabusheykę, rapera z Mysłowic kojarzonego z bezczelną mieszanką stylistyk i głośnym albumem „HYPNOZIZ” z 2025 roku.

Karnety na OFF Festival 2026 już dostępne

To następne nazwiska do już wcześniej ogłoszonego line-upu, w którym są m.in. Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou czy Einstürzende Neubauten. OFF Festival 2026 odbędzie się tradycyjnie w Katowicach (Dolina Trzech Stawów). Trzydniowe karnety są dostępne w cenie 699 zł (bez opłaty serwisowej operatora).

Off Festival 2026
