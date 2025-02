Lanberry, a tak właściwie Małgorzata Uściłowska, to polska piosenkarka, autorka tekstów oraz kompozytorka. Gwiazda popularność i uznanie fanów zdobył w 2016 roku dzięki przebojowi "Piątek", który szybko stał się hitem w rozgłośniach radiowych. Jej styl muzyczny łączy pop, elektronikę i nowoczesne brzmienia, co wyróżnia ją na polskiej scenie muzycznej. Współpracowała z wieloma artystami, a także jest także współautorką hitów dla innych wykonawców, m.in. piosenek dla Viki Gabor czy Roksany Węgiel. Reprezentowała Polskę jako jurorka w preselekcjach do Eurowizji i była zaangażowana w proces tworzenia eurowizyjnych utworów. Oprócz kariery solowej aktywnie działa w branży muzycznej jako songwriterka. Jej twórczość cieszy się dużą popularnością, a kolejne single często trafiają na listy przebojów. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że się zaręczyła.

Lanberry zaręczona. Wszystko wydało się w walentynki

Lanberry nie należy do tych gwiazd, które chętnie rozprawiają o swoim życiu prywatnym. Artystka unika opowieści o swoim partnerze czy rodzinie. Niedawno jednak zrobiła wyjątek. Kilka tygodni temu zaprezentowała fanom ukochanego. Wybrankiem gwiazdy okazał się 38-letni muzyk - Ernest Staniaszek. Mężczyzna brał udział w trzeciej edycji "The Voice Of Poland", przed laty dotarł aż do finału.

To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - mówiła jakiś czas temu Lanberry w wywiadzie z dziennikarzami WP.

W walentynki Lanberry i Ernest Staniaszek wydali wspólny utwór - "Nie jesteś sam". Z okazji premiery kawałka zakochani odwiedzili studio RMF FM. W trakcie wywiadu piosenkarka została zapytana o moment z ostatniego roku, który za ważny w swoim życiu.

Nie mogę zdradzić, bo to jest bardzo osobista sprawa - odpowiedziała Lanberry spoglądając na pierścionek, który pojawił się na jej palcu serdecznym.

Lanberry po raz pierwszy pokazała zdjęcie z ukochanym. To finalista "The Voice of Poland"