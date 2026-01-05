Nie do wiary! Będzie 3. "Lalka"! Wokulskiego zagra gwiazdor "M jak miłość"

We wrześniu do kin w całej Polsce trafi filmowa wersja "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Premierę zaplanowano na 30 września, a obsada robi ogromne wrażenie. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Na dużym ekranie zobaczymy wielkie nazwiska, w tym m.in. od lat niewidzianego Marka Kondrata, Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Maję Ostaszewską, Cezarego Żaka, Borysa Szyca i wielu innych. To jedna z najbardziej imponujących obsad ostatnich lat.

Wielkie gwiazdy w "Lalce"

Równolegle powstaje serialowa adaptacja "Lalki" przygotowywana przez Netflix. W tej wersji Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt, a w Izabelę Łęcką wcieli się Sandra Drzymalska. Platforma na razie nie zdradza szczegółów fabuły, choć wiadomo już, że adaptacja powieści Prusa będzie bardziej swobodna, pojawić w niej ma się nawet wątek kryminalny!

Wydawałoby się, że dwie "Lalki" to aż nadto. Tymczasem portal Telemagazyn podał, że powstanie trzecia adaptacja, tym razem teatralna. Już w marcu na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie zostanie zaprezentowana nowa inscenizacja powieści Prusa. Za reżyserię odpowiada Mikita Iłynczyk, młody twórca z Białorusi, a dramaturgię przygotował Goran Injac z Serbii.

Kamil z "M jak miłość" jako Wokulski

Największe emocje wzbudza obsada tej wersji. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Bosaka, uwielbianego za rokę Kamila Gryca w "M jak miłość". Izabelę Łęcką zagra Marta Ojrzyńska. To właśnie ten duet ma nadać teatralnej "Lalce" nową jakość.

W pozostałych rolach pojawią się m.in. Piotr Siwkiewicz jako Ignacy Rzecki, Małgorzata Niemirska jako Widmo, Robert T. Majewski jako Tomasz Łęcki, Anna Gajewska i Małgorzata Witkowska wymiennie jako Helena Stawska, Waldemar Barwiński jako Szuman, Konrad Szymański jako Kazimierz Starski i Książę, Katarzyna Herman jako Baronowa Krzeszowska, Agnieszka Wosińska jako Kazimiera Wąsowska, Mariusz Drężek jako Suzin, Mateusz Weber jako Geist i Marszałek oraz Agata Różycka jako Weronika i Helusia Stawska.

Trzy "Lalki" w 2026 roku

Widzowie w 2026 roku będą mieli nie lada wyzwanie, by nadążyć za wszystkimi wersjami "Lalki" i wybrać tę najlepszą. Czy wygra kinowa adaptacja z nazwiskami gwiazd! A może Netflix, w którym zagrają świetni aktorzy na topie? Jedno jest pewne – takiego roku z Prusem "w roli głównej" jeszcze nie było.

