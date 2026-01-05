Nie do wiary! Będzie 3. "Lalka"! Wokulskiego zagra gwiazdor "M jak miłość"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-01-05 10:33

Rok 2026 bez wątpienia zapisze się w historii polskiej kultury jako rok "Lalki" Bolesława Prusa. Widzowie już mogą nieco się pogubić, bo wszystko wskazuje na to, że klasyczna powieść doczeka się aż 2. dużych ekranizacji. Teraz do stawki dołączył teatr. Takiej kumulacji związanej z jednym tytułem w jednym roku jeszcze nie było! Poznaj szczegóły inscenizacji powieści Bolesława Prusa z gwiazdorem "M jak miłość" w roli głównej!

We wrześniu do kin w całej Polsce trafi filmowa wersja "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Premierę zaplanowano na 30 września, a obsada robi ogromne wrażenie. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Na dużym ekranie zobaczymy wielkie nazwiska, w tym m.in. od lat niewidzianego Marka Kondrata, Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Maję Ostaszewską, Cezarego Żaka, Borysa Szyca i wielu innych. To jedna z najbardziej imponujących obsad ostatnich lat.

Wielkie gwiazdy w "Lalce"

Równolegle powstaje serialowa adaptacja "Lalki" przygotowywana przez Netflix. W tej wersji Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt, a w Izabelę Łęcką wcieli się Sandra Drzymalska. Platforma na razie nie zdradza szczegółów fabuły, choć wiadomo już, że adaptacja powieści Prusa będzie bardziej swobodna, pojawić w niej ma się nawet wątek kryminalny!

Wydawałoby się, że dwie "Lalki" to aż nadto. Tymczasem portal Telemagazyn podał, że powstanie trzecia adaptacja, tym razem teatralna. Już w marcu na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie zostanie zaprezentowana nowa inscenizacja powieści Prusa. Za reżyserię odpowiada Mikita Iłynczyk, młody twórca z Białorusi, a dramaturgię przygotował Goran Injac z Serbii.

Kamil z "M jak miłość" jako Wokulski

Największe emocje wzbudza obsada tej wersji. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Bosaka, uwielbianego za rokę Kamila Gryca w "M jak miłość". Izabelę Łęcką zagra Marta Ojrzyńska. To właśnie ten duet ma nadać teatralnej "Lalce" nową jakość.

W pozostałych rolach pojawią się m.in. Piotr Siwkiewicz jako Ignacy Rzecki, Małgorzata Niemirska jako Widmo, Robert T. Majewski jako Tomasz Łęcki, Anna Gajewska i Małgorzata Witkowska wymiennie jako Helena Stawska, Waldemar Barwiński jako Szuman, Konrad Szymański jako Kazimierz Starski i Książę, Katarzyna Herman jako Baronowa Krzeszowska, Agnieszka Wosińska jako Kazimiera Wąsowska, Mariusz Drężek jako Suzin, Mateusz Weber jako Geist i Marszałek oraz Agata Różycka jako Weronika i Helusia Stawska.

Trzy "Lalki" w 2026 roku

Widzowie w 2026 roku będą mieli nie lada wyzwanie, by nadążyć za wszystkimi wersjami "Lalki" i wybrać tę najlepszą. Czy wygra kinowa adaptacja z nazwiskami gwiazd! A może Netflix, w którym zagrają świetni aktorzy na topie? Jedno jest pewne – takiego roku z Prusem "w roli głównej" jeszcze nie było.

