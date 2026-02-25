Ostaszewska w stylizacji z przesłaniem, ale trzeba się mocno przyjrzeć... też to widzicie?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-25 17:40

Maja Ostaszewska to jedna z najbardziej zaangażowanych politycznie polskich gwiazd. Aktorka pojawiła się na polskiej premierze nominowanej do Oscara "Wartości sentymentalnej", gdzie swoim strojem dała światu pewien wyraźny przekaz. Trzeba się dokładnie przyjrzeć z bliska, by to zobaczyć!

Super Express Google News

Premiera filmu "Wartość sentymentalna": Na ściance tłum gwiazd

W poniedziałek 23 lutego o godz. 18.30 w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta premiera filmu "Wartość sentymentalna". Hit nominowany do Oscara w kilku kategoriach postanowili zobaczyć między innymi aktor Mateusz Banasiuk, aktorka Lena Góra, aktorka Ula Dębska, aktorki Karolina i Paulina Chapko, córka Adrianny Bidrzyńskiej aktorka Michalina Robakiewicz, aktorka Maja Ostaszewska, aktor i wokalista Maciej Musiałowski, znany z "Halo tu Polsat" Maks Behr i muzyk Wojciech Mazolewski.

Na "wiosennej", liliowej ściance większość gwiazd pozowała w zachowawczych, głównie czarnych i czarno-białych kreacjach. Wśród nich wyróżniła się Lena Góra, która ubrała się codziennie i raczej sportowo, oraz jej przeciwieństwo - Karolina Chapko, która wystroiła się w półprzezroczysty gorset.

Zobacz również: Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

Maja Ostaszewska w koszuli z przesłaniem. Widzicie to?

Nasze oko najbardziej przyciągnęła Maja Ostaszewska, która często uchodzi za ikonę mody. Pozornie prosta stylizacja - spodnie i koszula w odcieniach beżu po bliższej "inspekcji" okazały się wcale nie tak banalnym wyborem, a wręcz zawoalowaną aluzją polityczną.

Zobacz również: 53-letnia Maja Ostaszewska musiała uważać! Tak wyszła do ludzi podczas premiery filmu "Teściowie 3"

Gdy przyjrzeć się koszuli Ostaszewskiej w przybliżeniu, można dostrzec, że w "kreskówkowym" deseniu ukryty jest motyw tęczy. Maja Ostaszewska, znana z liberalnych poglądów, z pewnością doskonale przemyślała ten ruch i nie było tu przypadków. To prawdopodobnie głos poparcia dla środowisk LGBT+ po głośnej ostatnio debacie na temat związków partnerskich i ustawy o statusie osoby najbliższej. Gwiazda wielokrotnie deklarowała się jako osoba tolerancyjna i przeciwna wszelkiej dyskryminacji osób o innej orientacji seksualnej.

Zobacz również: Katarzyna Herman w czarnych cekinach skradła premierę „Piekła kobiet”. Turkot postawiła na skórę, Przybysz na srebro

Wojciech Smarzowski zawsze kręci komedie romantyczne?! Szok, co nam wyjawił!
Wartość sentymentalna: Polska premiera filmu
Galeria zdjęć 65
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ BANASIUK
ORINA KRAJEWSKA
WOJCIECH MAZOLEWSKI
MACIEJ MUSIAŁOWSKI
MAJA OSTASZEWSKA
MICHALINA ROBAKIEWICZ