Ostaszewska w stylizacji z przesłaniem, ale trzeba się mocno przyjrzeć... też to widzicie?

Premiera filmu "Wartość sentymentalna": Na ściance tłum gwiazd

W poniedziałek 23 lutego o godz. 18.30 w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta premiera filmu "Wartość sentymentalna". Hit nominowany do Oscara w kilku kategoriach postanowili zobaczyć między innymi aktor Mateusz Banasiuk, aktorka Lena Góra, aktorka Ula Dębska, aktorki Karolina i Paulina Chapko, córka Adrianny Bidrzyńskiej aktorka Michalina Robakiewicz, aktorka Maja Ostaszewska, aktor i wokalista Maciej Musiałowski, znany z "Halo tu Polsat" Maks Behr i muzyk Wojciech Mazolewski.

Na "wiosennej", liliowej ściance większość gwiazd pozowała w zachowawczych, głównie czarnych i czarno-białych kreacjach. Wśród nich wyróżniła się Lena Góra, która ubrała się codziennie i raczej sportowo, oraz jej przeciwieństwo - Karolina Chapko, która wystroiła się w półprzezroczysty gorset.

Maja Ostaszewska w koszuli z przesłaniem. Widzicie to?

Nasze oko najbardziej przyciągnęła Maja Ostaszewska, która często uchodzi za ikonę mody. Pozornie prosta stylizacja - spodnie i koszula w odcieniach beżu po bliższej "inspekcji" okazały się wcale nie tak banalnym wyborem, a wręcz zawoalowaną aluzją polityczną.

Gdy przyjrzeć się koszuli Ostaszewskiej w przybliżeniu, można dostrzec, że w "kreskówkowym" deseniu ukryty jest motyw tęczy. Maja Ostaszewska, znana z liberalnych poglądów, z pewnością doskonale przemyślała ten ruch i nie było tu przypadków. To prawdopodobnie głos poparcia dla środowisk LGBT+ po głośnej ostatnio debacie na temat związków partnerskich i ustawy o statusie osoby najbliższej. Gwiazda wielokrotnie deklarowała się jako osoba tolerancyjna i przeciwna wszelkiej dyskryminacji osób o innej orientacji seksualnej.

