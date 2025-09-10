53-letnia Maja Ostaszewska musiała uważać! Tak wyszła do ludzi podczas premiery filmu "Teściowie 3"

Podczas premiery "Teściów 3" nie dało się nie spoglądać w stronę wspaniałej Mai Ostaszewskiej. Gwiazda jest szalenie utalentowana aktorsko i to jest jasne, a każda kolejna produkcja z jej udziałem tylko to potwierdza. Ale Ostaszewska ma też dar przyciągania uwagi, szczególnie podczas imprez show-biznesowych.

Choć na co dzień gwiazda raczej go nie wykorzystuje i pozostaje skromnie ubraną 53-latką, podczas wyjść na czerwony dywan - szaleje! Tym razem nie było inaczej.

Zobacz także: Te gwiazdy wspierały Trzaskowskiego! Nie tylko z TVN-u

Maja Ostaszewska w odważnej sukience. A inne gwiazdy?

Ostaszewska pokazała się na premierze trzeciej części "Teściów" ubrana w czarną, minimalistyczną sukienkę. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy gwiazda stanęła bokiem, okazało się, że kreacja jest naprawdę mocno powycinana! Dekolt na plecach także przyciągał wzrok. Aktorka musiała uważać, aby przypadkiem nie odsłonić za wiele, jednak wyglądała absolutnie olśniewająco.

Zobacz także: Tak wystrojonych dawno ich nie widzieliśmy! Gwiazdy poszalały ze stylizacjami na pokazie mody. Był połysk niczym w pałacu króla Ludwika XIV

Inne gwiazdy też postawiły na eleganckie stroje. Izabela Kuna wybrała czarne wdzianko z fantazyjnym dekoltem i spodniami, a Magdalena Popławska zestawiła czarny dół ze srebrzystą górą. Panowie wybrali klasykę - ciemne garnitury.

Zobacz także: Maja Ostaszewska miażdży aktorów bez wykształcenia. Mówi o amatorach i kiepskich występach

"Teściowie 3" - o czym? Już wszystko jasne

W trzeciej odsłonie komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną znaną z poprzednich części. Ta tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną.

Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii - i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji - z udziałem lokalnej policji!

Zobacz także: Maja Ostaszewska pokazała syna! Odziedziczył po niej nie tylko urodę

"Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak… święty sakrament! Komedia trafi do kin 12 września.

Zobacz także: Wielki sukces polskich aktorów. Ostaszewska, Kuna i Dorociński podbiją świat?

Zobacz więcej zdjęć. Szczuplutka Marta Wierzbicka! Tylko spójrzcie na jej obojczyki. Internauci są zachwyceni, choć nie wszyscy

Maja Ostaszewska jak Doda. Gorące fotki 53-latki rozpaliły wyobraźnię! Fani nie wytrzymali Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.