Wybory 2025: Te gwiazdy wspierają Trzaskowskiego! Nie tylko z TVN-u...

Gwiazdy głosują na Rafała Trzaskowskiego

Wybory Prezydenckie 2025 budzą ogromne emocje w narodzie, w sieci i oczywiście wśród mniejszych i większych gwiazd. Wiele z nich namawia do pójścia na wybory i promuje wysoką frekwencję, ale kilka znanych nazwisk zdecydowało się też opowiedzieć po konkretnej stronie.

Wśród fanów Rafała Trzaskowskiego znaleźli się i starsi - jak na przykład Andrzej Grabowski, Krystyna Janda, Joanna Szczepkowska, Anna Nehrebecka czy Daniel Olbrychski, i młodsi - Anja Rubik, Michał Barczak, Aleksandra Żebrowska, Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak czy Olga Bołądź. Kto jeszcze?

Gwiazdy agitują dla Rafała Trzaskowskiego: Michał Żebrowski

Nikogo chyba nie dziwi, że kolega ze szkolnych lat, Michał Żebrowski, zdecydował się wesprzeć Trzaskowskiego. Wraz z nim oczywiście i żona, Aleksandra Żebrowska.

- Idę na wybory, bo chciałbym, żeby polski prezydent, kiedy reprezentuje nas na arenie międzynarodowej, nie wkładał sobie palców do nosa, ani do buzi

- powiedział Żebrowski na nagraniu zamieszczonym na Instagramie, nawiązując do słynnego używania "snusa" przez Karola Nawrockiego podczas debaty. W komentarzach poparli go aktorzy - Michał Barczak i Aleksandra Popławska, która dodała od siebie:

- Lepiej żeby w inne miejsca też sobie nie wkładał…

Gwiazdy agitują dla Rafała Trzaskowskiego: Anja Rubik

Anja Rubik (41 l.) od lat angażuje się w sprawy społeczne i politykę. Zwłaszcza bliskie są jej tematy edukacji seksualnej, wolnego wyboru kobiet w kwestii aborcji i prawa mniejszości. Nic więc dziwnego, że z Karolem Nawrockim, deklarującym konserwatywne podejście do tematów, jej nie po drodze. Zapytany o związki partnerskie przez Rafała Trzaskowskiego podczas debaty, odpowiedział, że chce rozmawiać o statusie "osoby najbliższej", czyli na przykład młodego człowieka z kombatantem, albo jego samego ze słynnym panem Jerzym...

Z kolei zapytany w Polsat News, czy jako prezydent podpisałby ustawę przywracającą tzw. "kompromis" aborcyjny, odparł:

- Nie podpisałbym ustawy o powrocie do kompromisu aborcyjnego. Nie mógłbym pozwolić na to - jako przyszły prezydent - aby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Downa

Zobacz również: Nawrocki zabrał głos ws. aborcji. Zdecydowane słowa

Łatwo więc odgadnąć, że Karol Nawrocki nie jest wymarzonym kandydatem Anji Rubik. Na swoim Instagramie zamieściła nagranie, w którym mówi:

- Przed nami bardzo ważny weekend, weekend w którym podejmiemy ogromną decyzję i pamiętajcie o tym, że każdy głos się liczy. Twój głos może zadecydować o tym w jakiej Polsce się obudzimy w poniedziałek rano. Bo każdy głos ma znaczenie i każdy głos się składa na całość. Więc słuchajcie - idźmy na wybory dla Polski która patrzy w przyszłość, a nie cofa się w przeszłość. Dla kraju, w którym szanuje się prawo, kobiety, seniorów, matki, mniejszości. W którym nie rządzi przemoc, ale dialog i wzajemny szacunek. To jak się komunikujemy, z szacunkiem. Głosujmy na empatię, spokój i rozsądne podejmowanie decyzji, które są dobre dla Polski, mądre. Głosujmy za nadzieją, za nowoczesnością. Za Polską, która nie odwraca się od Europy, lecz jest jej silnym i odpowiedzialnym partnerem.

- przemówiła do fanów Anja Rubik na swoim Instagramie. Odniosła się też bezpośrednio do tych, którzy nie planują oddać głosu na żadnego z dwóch kandydatów.

- Moim zdaniem milczenie, czyli nie głosowanie, to zgoda na to, co jest. A głosowanie jest narzędziem zmiany. Pamiętajmy, że każda zmiana zaczyna się od jednostki. Nasz głos ma ogromne znaczenie! Od nas zależy w jakim kraju będziemy żyć. Dołączcie do mnie, idziemy na wybory. Zagłosujmy. Bardzo mocno liczę na wszystkie kobiety.

- Te wybory to nie moment na obrażanie się. To moment na wzięcie sprawy we własne ręce, na walkę. Bo dobrze wiemy, że jeden kandydat nie będzie walczył o prawa kobiet, ani mniejszości. Jeśli chcemy być słyszane, musimy być obecne, musimy głosować

- powiedziała z kolei Anja Rubik, supermodelka, aktywistka, założycielka fundacji Sexed.pl., w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Zobacz również: Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wystrojona Olejnik, elegancka Mucha, uśmiechnięta Maryla Rodowicz

Gwiazdy głosują na Rafała Trzaskowskiego: Andrzej Grabowski nie przebiera w słowach

Andrzej Grabowski wyraził jasne i stanowcze poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Zamieścił nagranie, w którym wypowiada się o wyborach w następujący sposób:

- Jeśli jesteś niezdecydowany, to zwracam się do ciebie - Andrzej Grabowski. Chodzi mi oczywiście o wybory. Pamiętam w szkole podstawowej czy średniej, zawsze wybieraliśmy szefa w klasie. Nie tego który nas lał po pyskach i po głowach, ale tego, który był wśród nas najinteligentniejszy, najmądrzejszy, potrafił nami kierować. na studiach było to samo. Teraz to nie będzie ten "pierwszy" w klasie, ale pierwszy w Polsce - Prezydent. Można powiedzieć - kierownik, szef.

Następnie Grabowski zadeklarował wprost, że głosuje na Rafała Trzaskowskiego.

- Jeżeli nie będziesz głosował, to znaczy, że potem nie będziesz mógł mieć pretensji, że to ten, że ty byś wolał kogoś innego. Idź i zagłosuj. Zagłosuj na tego, który jest inteligentny, który ma doświadczenie, który już coś zrobił w życiu. Jeżeli chcesz wiedzieć, na kogo ja będę głosował - to będę głosował na Rafała. nie tylko dlatego że zna język angielski, włoski i hiszpański, ale też dlatego, że zna język francuski (śmiech). Głosujcie, idźcie na głosowania - to nie jest tylko przywilej, ale - szczególnie dzisiaj - to jest też obowiązek

Andrzej Grabowski zachęca do pójścia na wybory."Jeżeli nie będziesz głosował to znaczy, że potem nie będziesz mógł mieć pretensji, że to ten, że ty byś wolał kogoś innego. Idź i zagłosuj. Zagłosuj na tego, który jest inteligentny, który ma doświadczenie" pic.twitter.com/KBxeUIMSg8— MNFPL (@musicnewsfactpl) May 29, 2025

Gwiazdy głosują na Rafała Trzaskowskiego: Daniel Olbrychski przemówił

Daniel Olbrychski również przedstawił jasną deklarację w temacie Wyborów Prezydenckich 2025. On i jego żona, Krystyna Demska-Olbrychska, udostępnili nagranie, na którym aktor przemawia do kamery:

- Drodzy wyborcy różnych opcji! Spójrzmy też na to z innej strony. Gdy 10 lat temu pisowski kandydat, Andrzej Duda, wygrał wybory, pierwszym politykiem międzynarodowym, pierwszym politykiem, który złożył gratulacje, był Władimir Putin. W tej chwili jeśli wygra Nawrocki, radość na Kremlu będzie jeszcze wielokrotnie większa, ponieważ jeszcze bardziej skompromituje nasz kraj. Jeśli chcecie tego, to głosujcie na Nawrockiego. Dla mnie i dla wszystkich moim zdaniem mądrych patriotów polskich kandydatem jedynym jest Rafał Trzaskowski!

Przemysław Saleta głosuje na Rafała Trzaskowskiego przez... psa?

Przemysław Saleta wykazał się humorem i postanowił, zamiast odnosić się do wad kontrkandydata czy wyniosłych, politycznych argumentów, pochwalić... Bąbla Trzaskowskiego.

Zobacz również: Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

- Zaczyna się ostatni tydzień kampanii i wypada zabrać głos, bo walka toczy się o naprawdę dużą stawkę. Są dziesiątki powodów dlaczego Karol Nawrocki nie powinien zostać prezydentem Polski i mnóstwo racjonalnych argumentów przemawiających za Rafałem Trzaskowskim. Dodam jeszcze jeden, mniej oczywisty. Trzaskowski ma buldożka francuskiego. Mając w domu takiego psa trzeba być cierpliwym, spokojnym i mieć poczucie humoru. Nie znam ani jednego właściciela buldożka, który nie jest fajnym człowiekiem. Mnie to wystarczy aby z pełnym przekonaniem zagłosować na Rafała Trzaskowskiego

- napisał Przemysław Saleta przy zdjęciu Rafała Trzaskowskiego z psem Bąblem, rasy buldożek francuski oczywiście. Bardzo podobnym do tego, którego właścicielem jest bokser. W innym nagraniu dla portalu "Przeambitni" powiedział o wyborach:

- Chciałem was namówić na to, żebyście koniecznie poszli na wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę. Naprawdę warto. Tylko tak możemy mieć wpływ na to, co się dzieje w kraju. Pamiętajcie, że jeśli nie pójdziecie głosować, to nie możecie nawet narzekać jeśli będziecie niezadowoleni z tego co jest wokół. Dla mnie osobiście ważne jest żeby Polska była w Europie i żeby była coraz mocniejsza, więc mój wybór jest oczywisty. Do zobaczenia w niedzielę przy urnach

- skwitował Przemysław Saleta.

Zobacz również: Tłum gwiazd na "Wielkim Marszu Patriotów". Sprawdźcie, kto się pojawił!

Gwiazdy głosują na Rafała Trzaskowskiego: Kuba Wojewódzki w swoim stylu

Kuba Wojewódzki jako jeden z nielicznych w swoich postach podkreśla, że nie jest bezkrytyczny wobec Trzaskowskiego i nie jest on jego wymarzonym kandydatem. Zaznaczył jednak wyraźnie, że zagłosuje na mniejsze zło, bo drugi kandydat, Karol Nawrocki, jest znaczenie gorszy...

- Różnica pomiędzy ślepcem a fanatycznym wyborcą jest taka, że ślepiec wie, że nie widzi. Ja nie mam w tych wyborach swojego kandydata marzeń. Wszyscy sprawiają wrażenie handlarzy ludźmi i zdezelowanymi sloganami. Ale wiem, że demokracja to sztuka rozłożenia rozczarowań. Zagłosuje zatem za najmocniejszego przeciwko mentalnemu dresiarstwu, neo barbarzyństwu i populistycznemu cwaniactwu. Pamiętajcie. Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to co robimy ale też za to czego nie robimy. Wolność to także codzienne dokonywanie wyboru. Do zobaczenia w niedzielę 🇵🇱

Pokazywał też na swoim Instagramie memy uderzające w PiS i fotki z marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Zobacz również: Wybory prezydenckie 2025. Kuba Wojewódzki zabrał głos. Mocne słowa o dresiarstwie i barbarzyństwie!

Gwiazdy popierają Rafała Trzaskowskiego: pełna lista nazwisk

Wśród polskich gwiazd jasne deklaracje głosowania na Rafała Trzaskowskiego złożyli:

Daniel Olbrychski (80 l.), aktor

Andrzej Saramonowicz (60 l.), reżyser

Jolanta Szczepkowska (72 l.), aktorka

Katarzyna Grochola (67 l.), pisarka

Dorota Naruszewicz (54 l.), aktorka

Kuba Wojewódzki (61 l.), showmen

Jolanta Kwaśniewska (69 l.), pierwsza dama

Szczepan Twardoch (45 l.), pisarz

Maciej Stuhr (49 l.), aktor

Magdalena Cielecka (53 l.), aktorka

Oliwier Janiak (51 l.), prezenter

Karolina Malinowska (42 l.), modelka

Piotr Głowacki (45 l.), aktor

Maja Ostaszewska (52 l.), aktorka

Przemysław Saleta (57 l.), bokser

Tomasz Ciachorowski (45 l.), aktor

Olga Bołądź (41 l.), aktorka

Krystyna Janda (72 l.), aktorka

Anna Nehrebecka (77 l.), aktorka

Anja Rubik (41 l.), modelka

Michał Barczak (34 l.), aktor

Jarek Janiszewski (62 l.), muzyk

Aleksandra Popławska (49 l.), aktorka

Antek Smykiewicz (37 l.), wokalista

Daniel Józek "QCZAJ" (38 l.), trener personalny i celebryta

Oliwier Kubiak, prowadzący "Dzień Dobry TVN"

Jacek Jelonek (38 l.), model i bohater polskiej edycji "Prince Charming"

Aneta Kręglicka (60 l.), modelka i była Miss Świata

Andrzej Seweryn (79 l.), aktor

Dorota Williams, projektantka

Karolina Ferenstein-Kraśko (48 l.), bizneswoman

Monika Olejnik (68 l.), dziennikarka

Katarzyna Kolęda-Zalewska (61 l.), dziennikarka

Małgorzata Rozenek-Majdan (46 l.), celebrytka

Radosław Majdan (53 l.), były bramkarz

Zobacz również: Rozenek całuje w usta niechętnego Henia i prezentuje wystrojoną na Wybory Prezydenckie rodzinkę

Galerię gwiazd popierających Rafała Trzaskowskiego znajdziecie pod tekstem

Borys Szyc i Michał Żebrowski o marzeniach, miłości i jak się poznali | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.