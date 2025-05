Rozenek całuje w usta niechętnego Henia i prezentuje wystrojoną na Wybory Prezydenckie rodzinkę

Wybory Prezydenckie 2025: Małgorzata Rozenek-Majdan wystroiła rodzinę do lokalu wyborczego

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała na głosowanie rodziców, Zofię i Stanisława Kostrzewskich, męża - Radosława Majdana i wszystkich synów - 19-letniego Stanisława, 15-letniego Tadeusza i 5-letniego Henia.

Nie sposób było przeoczyć tę wesołą gromadkę, która dokazywała pod lokalem wyborczym. Małgorzata Rozenek zadbała, by wszyscy mięli odpowiednio eleganckie (nowobogackie?) i korespondujące ze sobą stylizacje tak, by nikt nie niszczył jej spójnego przekazu na Instagramie. Jak to u "Perfekcyjnej Pani Domu" - wszystko musiało być perfekcyjne. Cała rodzina ubrała się w odcienie niebieskiego i granatu, żeby pasować do siebie kolorystycznie. Wszyscy dorośli przyodziali koszule z kołnierzykami, by podkreślić wagę doniosłego wydarzenia, jakim niewątpliwie są Wybory Prezydenckie 2025.

Zagłosowane 🇵🇱✌️niech wygra Polska ❤️ Pierwsze wybory Stasia ❤️ Całą rodziną, z przekonaniem, że demokracja zaczyna się od udziału 🇵🇱✌️ Całą rodziną ❤️ Wybory 2025 🇵🇱 #świętodemokracji #electionday

- podpisała Małgorzata Rozenek-Majdan wyborczy kontent.

Wybory Prezydenckie 2025: Henio Majdan kaprysi

Jedynie mały Henio został zwolniony z "galowego" stroju, za to granat musiał się pojawić i u niego. Przecież nikt by nie chciał by zniszczył kontent na social-media!

Na wideo można jednak dostrzec, że mały Henryczek chyba powoli wyłamuje się z tej całej "perfekcji" mamy. Na jednym z nagrań Gosia musi wręcz przymuszać wykręcającego się Henia do buziaka prosto w usta. Widać, że chłopiec już nie chce się trzymać maminej spódnicy! "Głosował" z resztą na kolanach u taty, Radosława Majdana, w dłoni dzierżąc zabawkowe auto.

Czyżby mały Henio Majdan szedł w ślady innego niesfornego chłopca, ukochanego brzdąca royalsów - księcia George'a, syna Kate Middleton i Księcia Williama?

Galerię stylizacji rodziny Małgorzaty Rozenek na Wybory 2025 znajdziecie pod tekstem

