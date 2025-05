Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wystrojona Olejnik, Damięcki z całą rodziną, modna Reni Jusis

Wybory 2025: Tak głosują polskie gwiazdy!

Jak przy okazji każdych wyborów - tak również przy Wyborach Prezydenckich 2025 wiele gwiazd włącza się w akcje pro-frekwencyjne i namawia rodaków do oddawania głosów. Głosowanie to też zawsze dobra okazja do pochwalenia się swoj a własną postawą obywatelską, a przy okazji - stylizacją.

Do południa swoimi fotkami z lokali wyborczych podzielili się między innymi - dziennikarka Monika Olejnik, która na tę okazję wybrała długi, skórzany płaszcz i ulubioną chustę na głowę - obie rzeczy z kolekcji Magdy Butrym. Także patriotycznie.

Oprócz Moniki w lokalach wyborczych zameldowali się między innymi: legenda Lady Pank Jan Borysewicz, wokalistka Reni Jusis, aktor Mateusz Damięcki, który głosował z całą rodziną, czy gwiazda "Top Model" Zuzanna Kołodziejczyk.

Swoje fotki z głosowania pokazali także Beata Sadowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Misiek Koterski czy Marta Warchoł.

Marta Warchoł, Beata Sadowska i inni promują Wybory Prezydenckie 2025

Marta Warchoł pokazała w sieci zdjęcia ze wspólnego głosowania z partnerką. Zamieściła też wymowny wpis:

"Głosuję dla niej, dla Was, dla siebie 👩‍❤️‍💋‍👩 Idźcie na wybory, każdy głos to wyraz tego w jakim kraju chcecie żyć, jakie wartości i prawa są dla Was istotne! 🗳️ Byłyśmy, zagłosowałyśmy, selfie zrobiłyśmy. A Wy? 🫶 P.S. Polecam obczaić mój fenomenalny długopis!"

Na Wybory całą ekipą aktorów wybrali się: Paulina Holtz, Hanna Turnau, Marlena Jonasz, Paweł Deląg, i Hanna Śleszyńska. Zamieścili w sieci wideo ze wspólnego głosowania

Na Wybory Prezydenckie 2025 z całą rodziną

Z kolei dziennikarka i prezenterka, Beata Sadowska, pokazała, jak zagłosowała z rodzicami. Również podzieliła się refleksją:

Zagłosowane. Rodzinnie. Z uśmiechem. Zagłosowane, bo dla nas to nie tylko obowiązek, ale i przywilej. Zagłosowane wyjazdowo. Przy okazji podnieśliśmy statystyki w gminie Wygoda. Ukłony i pozdrowienia dla uroczej obwodowej komisji wyborczej numer 14. Kto już po? 🗳️🇵🇱✔️ #wyboryprezydenckie2025

Anna Czartoryska-Niemczycka pokazała fotki z synem, którego później zabrała na lody. Również z żoną i dzieciakami na głosowanie w Wyborach Prezydenckich 2025 wybrał się Mateusz Damięcki, co uwiecznił na zdjęciu.

Wybory 2025: Jacek Jelonek z gorącym apelem o głosowanie

Jacek Jelonek pochwalił się zdjęciem z głosowania i zamieścił bardzo zaangażowany wpis na temat Wyborów Prezydenckich 2025.

"Może polityka Cię nie kręci, może masz wrażenie, że Twój głos nic nie zmieni. Ale prawda jest taka: każda zmiana zaczyna się wtedy, gdy przestajemy być bierni. Chcesz, żeby było inaczej? To pójdź i zagłosuj. Dlaczego warto iść na wybory? To realna szansa, by mieć wpływ na przyszłość – swoją, bliskich i całego kraju. Głosując, pokazujesz, że nie jesteś obojętny i że zależy Ci na tym, kto podejmuje decyzje w Twoim imieniu. Jeśli nie głosujesz, inni zdecydują za Ciebie. Jeśli się wahasz, czy iść na wybory – to właśnie do Ciebie warto mówić najgłośniej. Bo to nie jest tylko kartka wrzucona do urny. To jest decyzja o tym, w jakim kraju chcesz żyć. To Twoja przyszłość.Nie musisz znać wszystkich nazwisk i programów – wystarczy, że wybierzesz to, co choć trochę rezonuje z Twoimi wartościami. Nie idealnie? Może. Ale nieobecni nie mają głosu. A potem często też nie mają wpływu."

Agnieszka Włodarczyk z kolei napisała pod zdjęciem na Instagramie:

"Obywatelski obowiązek spełniony.Z nadzieją, że wybierzemy mądrze.Bo przyszłość zależy również ode mnie, od Ciebie, od nas"

A inna aktorka, Natalia Lesz wrzuciła do sieci wpis:

"Spacerowałam dziś z rodziną w słońcu, na moim pięknym Mokotowie, a potem z ogromną radością i przekonaniem – zagłosowała"

