Monika Olejnik od lat łączy bycie popularną dziennikarką z wyrazistym stylem, który nieustannie zaskakuje. Znana z mocnych wypowiedzi i niebanalnych stylizacji, równie odważnie porusza się po świecie mody, jak i po scenie politycznej. Tym razem postanowiła zanurzyć się w świat kultury, odwiedzając jedno z paryskich muzeów. Jej modowe wybory przyciągnęły uwagę mediów i obserwatorów.

Monika Olejnik prezentuje biust w odważnej sukience

Monika Olejnik, która cieszy się statusem jednej z najbardziej opiniotwórczych postaci w polskich mediach, nie ogranicza się wyłącznie do politycznych wywiadów czy poważnych analiz. Jej profil na Instagramie tętni życiem – to tam dziennikarka pokazuje swoje codzienne inspiracje, wyjazdy oraz odważne stylizacje. Podczas niedawnej podróży do Paryża postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym – kulturę z najnowszymi trendami. Trzeba przyznać, że nie ma żadnych hamulców w tworzeniu codziennych outfitów.

Podczas wizyty w muzeum Monika zaprezentowała się w wyrazistych kreacjach. Pierwsza to ognista czerwień – sukienka odsłaniająca ramiona i dekolt, do której dobrała intensywnie czerwoną chustę na głowę. Kreacja z różami to projekt polskiej projektantki Magdy Butrym dla H&M. W drugiej odsłonie dziennikarka wystąpiła w czarnej sukni z falbanami, które subtelnie eksponowały jej sylwetkę. Do tego dobrała barwną apaszkę.

Obrazy wspaniałe...ale kadry z Panią to dzieła sztuki - pisali w sieci zachwyceni internauci.

Oczywiście Olejnik nie spędzała całych dni tylko w muzeum. Gwiazda nie zapomniała też o sporcie - nie raz mówiła i pokazywała, że kocha biegać. Na wyjeździe w Paryżu również to robiła! Pewnie dlatego może pochwalić się taką smukłą sylwetką.

