Monika Olejnik od lat cieszy się opinią jednej z najciekawiej ubranych Polek. Choć jej zawodową domeną jest dziennikarstwo, to jej styl przyciąga uwagę równie mocno, jak jej charakterystyczne wywiady. Dziennikarka nie boi się eksperymentować z modą, łącząc odważne kolory, nietypowe fasony, a także luksusowe dodatki.

Monika Olejnik uwielbia ekskluzywne stylizacje

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów stylu Moniki Olejnik jest jej zamiłowanie do wyrazistych barw. Intensywne odcienie czerwieni, zieleni, fioletu czy różu regularnie pojawiają się w jej stylizacjach, podkreślając jej osobowość i nietuzinkowe podejście do mody. W świecie, w którym wiele osób stawia na stonowane kolory, Olejnik wyróżnia się odwagą w kreowaniu swojego wizerunku.

Oprócz kolorystyki kluczowym elementem jej stylu są również unikatowe fasony i niebanalne połączenia. Monika Olejnik potrafi zestawić sportowe buty z elegancką sukienką czy klasyczny trencz z nowoczesnymi akcesoriami, tworząc piękne looki.

Monika Olejnik znana jest też z zamiłowania do ekskluzywnych marek. Torebki od światowych projektantów, designerska biżuteria i starannie dobrane akcesoria są nieodłącznym elementem jej garderoby. Każdy detal ma znaczenie, a całość stylizacji zawsze wygląda dopracowanie i elegancko. Niektóre rzeczy z jej garderoby kosztują od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak tworzy tak kolorowe stylizacje oraz co sądzi o ludziach, którzy komentują jej drogie elementy garderoby.

Otwieram szafę, zakładam i wychodzę. Po prostu! (...) Wydaje mi się, że to jest taka domena polskiego Internetu, bo nigdzie w Anglii, czy we Francji tego nie ma. Zajmują się czymś innym, a nie tym, za ile jest torebka. Bo czasami te ceny są jakieś wyjęte z kosmosu. I to jest bardzo zabawne. Wszystko jest bardzo zabawne. To chyba nie jest najważniejsze - mówi w rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka Monika Olejnik.

Rozmawiała Julita Buczek

