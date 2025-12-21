56-letnia Jennifer Lopez w obcisłych legginsach i bluzie tak kusej, że odsłaniała biust. Gorętsza od kominka!

Jennifer Lopez, podobnie jak jej koleżanki z show-biznesu, właściwie się nie starzeje. A przynajmniej wizualnie nic na to nie wskazuje. Lata lecą, a ona wciąż wygląda dokładnie tak, jak wtedy gdy została wyniesiona na szczyty sławy. JLo w lipcu tego roku skończyła 56 lat, a zaczęło być o niej głośno 28 lat temu, gdy zagrała w "Selenie". Niedługo później przyszedł czas na "Anakondę" i hitowy album z przebojami "Let’s Get Loud" czy "Waiting for Tonight".

Kiedy wszyscy tańczyli do tych piosenek, Jennifer miała 30 lat i mogła uchodzić za... niezbyt młodą (np. Rihanna, która "startowała" zaledwie kilka lat później, zyskała sławę jako 17-latka). Ci, którzy tak wówczas o niej myśleli, nie mieli pojęcia, co wydarzy się w ciągu kolejnych 26 lat.

Jennifer Lopez 26 lat później

Gdy tylko Lopez zyskała sławę i popularność, nie odpuściła. Nagrywała kolejne płyty i grała w kolejnych filmach. 26 lat później stoi na czele własnego imperium, a jej majątek wynosi około 400 milionów dolarów. Bilety na koncerty gwiazdy rozchodzą się niczym ciepłe bułeczki, a JLo zarabia też na reklamach, liniach kosmetyków czy kostiumów kąpielowych.

Lopez zarabia krocie, a część fortuny przeznacza na zabiegi, które mają zatrzymać jej młodość. Póki co udaje się to wyśmienicie.

Jennifer Lopez w świątecznym nastroju

Niedawno na instagramowym profilu piosenkarki, który śledzi aż 246 milionów internautów, pojawiło się nagranie, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. Widać na nim gwiazdę przechadzającą się po pokoju, którego głównym elementem jest ogromny, świątecznie ozdobiony kominek.

Są girlandy, jest gorący ogień, jest i gorętsza od niego Jennifer. Lopez do nagrania pozowała ubrana w niezbyt pasujący do okoliczności, bo sportowy strój złożony z obcisłych legginsów w modnym czekoladowym kolorze, kusego topu o stanikowym kroju i małej, choć luźnej brązowej bluzy.

Wdzianko niewiele zasłaniało, podkreślało za to talię Jennifer i ukazywało jej lekko umięśniony brzuch. Aż trudno uwierzyć, że ta kobieta ma 56 lat! Wygląda, jakby od 1999 r. nie zmieniła się ani odrobinę.

Wiemy, po kim Doda ma taką figurę! Pokazała zdjęcie mamy w jej wieku. Szok to mało powiedziane