In-Grid robiła furorę w Polsce. Pamiętacie? Teraz ma 52 lata i wygląda TAK

In-Grid, a właściwie Ingrid Alberini, to wokalistka, która przebojem wdarła się na europejskie listy muzycznych hitów. Urodzona w 1973 roku we włoskim Guastalla od najmłodszych lat marzyła o scenie. Najpierw próbowała sił w klubach i na lokalnych festiwalach. Prawdziwy przełom przyniosły jej hity "Tu es foutu" i "In-Tango", które podbiły rozgłośnie radiowe, gdy piosenkarka miała około 30 lat. Charakterystyczny głos, francusko-włoski klimat i taneczne brzmienie sprawiły, że publiczność oszalała na jej punkcie.

Co In-Grid robi teraz? Gwiazda ma 52 lata i wciąż jest rozpoznawalna. Przynajmniej w Polsce, gdzie udało jej się podbić serca wielu fanów.

In-Grid upodobała sobie Polskę

In-Grid, choć pochodzi z Włoch, a śpiewa głównie po francusku i angielsku, ma wyjątkową słabość do Polski – i to od lat! To właśnie nad Wisłą jej przeboje szybko trafiły na szczyty list radiowych, a sama piosenkarka stała się częstym gościem koncertów i programów telewizyjnych. Fani nieraz podkreślają, że wokalistka potrafi porwać polską publiczność jak mało kto, a ona sama wielokrotnie mówiła, że czuje się tu jak w drugim domu.

Artystka chętnie wraca do Polski na letnie festiwale, koncerty klubowe i duże telewizyjne widowiska. Wzięła udział w Wakacyjnej Trasie Dwójki w 2021 r., a wiele lat wcześniej występowała podczas festiwalu w Sopocie i gościła na polskim finale preselekcji do Konkursu Eurowizji. Ostatnio zawitała do naszego kraju w sierpniu tego roku, gdzie pokazała się na otwarciu stadionu miejskiego w Nowym Sączu.

Zawsze podkreśla, że uwielbia energię Polaków. A ci nie są jej dłużni. Wokalistka dzięki swojej otwartości i serdeczności zdobyła nad Wisłą status gwiazdy, którą publiczność naprawdę polubiła.

In-Grid po latach

In-Grid wciąż koncertuje, nagrywa i nie zamierza zwalniać tempa, choć jest już po pięćdziesiątce. Alberini jest nieco młodsza od Justyny Steczkowskiej, a jej rówieśnicami są m.in. Joanna Brodzik, Agnieszka Dygant czy Kasia Kowalska. Gwiazda aktywnie działa w sieci, gdzie publikuje zdjęcia i nagrania z pracy oraz swojego życia prywatnego.

Jasnowłosa Ingrid po latach wygląda doskonale! Jest smukła, a stroje, które nosi, odejmują jej lat. Zobaczcie sami!

