Agnieszka Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej! Wszystko wyszło na jaw, gdy mąż podał datę pogrzebu

Informacja o śmierci Agnieszki Maciąg była szokiem dla jej fanów. Ci, którzy uczestniczyli w jej webinarach, wiedzieli, że gwiazda ciężko choruje, jednak była modelka nie dzieliła się szczegółami walki z chorobą onkologiczną. Nie mówiła publicznie o leczeniu, nie wspominała o nowotworze. Gdy udzielała się w sieci, pisała o wdzięczności, szczęściu, byciu obecnym tu i teraz.

Również ze względu na to odejście Maciąg wyjątkowo poruszyło jej fanów. Ci przez ostatnie dni czekali na wieści dotyczące pożegnania i pochówku Agnieszki. 8 grudnia Robert Wolański, mąż gwiazdy, poinformował o dacie i miejscu pogrzebu. Od śmierci Agnieszki minęło już 11 dni, a uroczystość zaplanowano na kolejny tydzień. Komunikat zdradził coś jeszcze - Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej!

Kiedy odbędzie się pogrzeb Agnieszki Maciąg? Gdzie zostanie pochowana?

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną - czytamy na instagramowych profilach Wolańskiego i Maciąg.

Wcześniej do mediów trafiła informacja o miejscu pochówku, jednak wciąż nie wiadomo było, kiedy odbędzie się ceremonia. Wpis Wolańskiego wszystko wyjaśnił. Ale dotyczył nie tylko samej uroczystości, a także leczenia Agnieszki.

Maciąg leczyła się onkologicznie. Nie mówiła o tym publicznie

Agnieszka Maciąg w marcu tego roku wspomniała w jednym z webinarów, że ma nawrót choroby onkologicznej. Nie wdawała się w szczegóły. Wieść o chorobie nie pojawiła się na jej profilach w mediach społecznościowych. Była modelka, która już blisko 20 lat temu zmieniła ścieżkę kariery i zaczęła pisać książki dotyczące stylu życia oraz duchowości, grubą linią oddzielała życie prywatne od zawodowego.

Teraz, w komunikacie dotyczącym pogrzebu żony, Robert Wolański dodał prośbę o datki dla Fundacji Onkologicznej Rakiety, która wspierała Agnieszkę w leczeniu.

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA.

