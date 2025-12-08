Agnieszka Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej! Wszystko wyszło na jaw, gdy mąż podał datę pogrzebu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-08 20:01

Agnieszka Maciąg zmarła niespodziewanie 27 listopada 2025 r. Przez wiele dni jej wielbiciele zastanawiali się, co z pogrzebem gwiazdy. W końcu ukochany mąż byłej modelki podał datę i miejsce ostatniego pożegnania oraz pochówku Maciąg. Zwrócił się też z prośbą o datki na jedną z fundacji onkologicznych. Wyszło na jaw, że gwiazda otrzymywała wsparcie w leczeniu właśnie od tej placówki.

Super Express Google News

Informacja o śmierci Agnieszki Maciąg była szokiem dla jej fanów. Ci, którzy uczestniczyli w jej webinarach, wiedzieli, że gwiazda ciężko choruje, jednak była modelka nie dzieliła się szczegółami walki z chorobą onkologiczną. Nie mówiła publicznie o leczeniu, nie wspominała o nowotworze. Gdy udzielała się w sieci, pisała o wdzięczności, szczęściu, byciu obecnym tu i teraz.

Również ze względu na to odejście Maciąg wyjątkowo poruszyło jej fanów. Ci przez ostatnie dni czekali na wieści dotyczące pożegnania i pochówku Agnieszki. 8 grudnia Robert Wolański, mąż gwiazdy, poinformował o dacie i miejscu pogrzebu. Od śmierci Agnieszki minęło już 11 dni, a uroczystość zaplanowano na kolejny tydzień. Komunikat zdradził coś jeszcze - Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej!

Zobacz także: Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Rodzina podała datę i miejsce. Poruszający apel bliskich: "Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia"

Kiedy odbędzie się pogrzeb Agnieszki Maciąg? Gdzie zostanie pochowana?

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną - czytamy na instagramowych profilach Wolańskiego i Maciąg.

Wcześniej do mediów trafiła informacja o miejscu pochówku, jednak wciąż nie wiadomo było, kiedy odbędzie się ceremonia. Wpis Wolańskiego wszystko wyjaśnił. Ale dotyczył nie tylko samej uroczystości, a także leczenia Agnieszki.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Tak wyglądają! Syn jest dorosły, ale córka to jeszcze nastolatka

Maciąg leczyła się onkologicznie. Nie mówiła o tym publicznie

Agnieszka Maciąg w marcu tego roku wspomniała w jednym z webinarów, że ma nawrót choroby onkologicznej. Nie wdawała się w szczegóły. Wieść o chorobie nie pojawiła się na jej profilach w mediach społecznościowych. Była modelka, która już blisko 20 lat temu zmieniła ścieżkę kariery i zaczęła pisać książki dotyczące stylu życia oraz duchowości, grubą linią oddzielała życie prywatne od zawodowego. 

Teraz, w komunikacie dotyczącym pogrzebu żony, Robert Wolański dodał prośbę o datki dla Fundacji Onkologicznej Rakiety, która wspierała Agnieszkę w leczeniu.

Zobacz także: Syn Agnieszki Maciąg pożegnał ukochaną mamę. Do końca wierzył, że wygra z chorobą

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg w ciszy walczyła z chorobą. Nowotwór wrócił, ale powiedziała o tym nielicznym. 19 lat wcześniej rak zabrał jej ojca

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Maciąg od roku nie pokazywała się publicznie. To jej ostatnie zdjęcia!

Pogrzeb Kasi Stoparczyk. Tak pożegnał ją Michał Bajor
Agnieszka Maciąg
58 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEBY GWIAZD
ROBERT WOLAŃSKI
AGNIESZKA MACIĄG
POGRZEB