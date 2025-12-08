Zderzenie czterech ciężarówek, w tym cysterny z paliwem! Doszło do wycieku. Obwodnica zablokowana

Na Pomorzu doszło do poważnego karambolu z udziałem czterech ciężarówek, w tym cysterny.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek wieczorem na Obwodnicy Trójmiasta, a z uszkodzonego pojazdu wyciekło paliwo.

Droga w kierunku Łodzi została całkowicie zablokowana; sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i czy ktoś został ranny.

Akcja ratunkowa na Obwodnicy Trójmiasta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 18:10 na drodze ekspresowej S6, w rejonie węzła Kowale. Jak poinformował Wojciech Buczek, dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, w wypadku uczestniczyły cztery pojazdy ciężarowe. Wśród nich znalazła się cysterna przewożąca paliwo, co od razu wzbudziło obawy o skalę potencjalnego zagrożenia.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe: straż pożarna, policja oraz zespoły medyczne, które zajęły się osobą poszkodowaną w wypadku - jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń.

Miał dożywotni zakaz i 3 promile! Ciężarówką wylądował z rowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyciek paliwa na S6

Najbardziej alarmującą informacją jest wyciek paliwa z uszkodzonego zbiornika zasilającego jeden z pojazdów. Taka sytuacja na ruchliwej drodze ekspresowej stwarza realne ryzyko nie tylko dla środowiska, ale również dla bezpieczeństwa ekip ratunkowych i innych pojazdów. Konieczność usunięcia rozlanych substancji, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed ewentualnym pożarem, znacząco wydłuża czas trwania akcji i usuwania skutków wypadku.

Obwodnica Trójmiasta w kierunku Łodzi została całkowicie zablokowana, a kierowcy są kierowani na objazdy. Możliwy jest zjazd z obwodnicy na węźle Gdańsk Szadółki oraz korzystanie z dróg lokalnych. Prognozy drogowców nie napawają optymizmem. Przewidują oni, że utrudnienia na S6 mogą potrwać nawet kilka godzin.