Nowe życie Joli runęło w jednej chwili. Tomasz nie zdzierżył odejścia żony. „Nie ma godziny, żebym nie żałował”

Tragiczna historia Jolanty, właścicielki salonu kosmetycznego, zakończyła się brutalnym morderstwem z rąk jej byłego męża, Tomasza.

Mężczyzna, nie mogąc pogodzić się z sukcesem Jolanty po rozstaniu, zaplanował zbrodnię, próbując upozorować wypadek kolejowy.

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Tomasza K. na 26 lat więzienia, choć prokuratura domagała się dożywocia.

Poznaj wszystkie szczegóły tej wstrząsającej sprawy i dowiedz się, dlaczego oskarżony nie stawił się na ogłoszeniu wyroku.

Jola prowadziła salon kosmetyczny, była znana i lubiana. Zadbana, pewna siebie, z uśmiechem na twarzy. Związku z brukarzem Tomaszem nie dało się już poskładać. Odeszła. I to był dla niego cios. Zaczęło się kontrolowanie, nachodzenie, pogróżki. W końcu – zbrodnia.

10 stycznia 2024 r., późnym wieczorem, w Mezowie na Kaszubach, na przejeździe kolejowym pociąg relacji Kartuzy–Gdańsk Wrzeszcz uderzył w skodę fabię. Za kierownicą – ciało kobiety. Początkowo wyglądało to na wypadek. Może zasłabła? Może się zagapiła? Przecież nikogo więcej w aucie nie było.

Ale coś się nie zgadzało. Już przy pierwszych oględzinach śledczy zauważyli ślady krwi w bagażniku. Za dużo, w złym miejscu. Do tego krew w salonie Jolanty. Ktoś próbował posprzątać, ale było za późno. Gdy do tego doszły nagrania z monitoringu i ślady DNA należące do Tomasza K. – wszystko stało się jasne. Kobieta została zamordowana wcześniej. A cała kolizja z pociągiem była tylko próbą ukrycia zbrodni.

Tomasz K. wszedł do salonu Jolanty z młotkiem. Bił, aż przestała się ruszać. W sumie zadał jej aż 11 cisów trzonkiem od młotka. Potem przeciągnął jej ciało do auta, wrzucił do bagażnika i pojechał na przejazd kolejowy do Mezowa. Tam usadził ją na miejscu kierowcy i zostawił samochód na torach. Liczył, że pociąg zrobi resztę i że nikt się nie domyśli. Pomylił się.

Po zatrzymaniu załamał się. Płakał i od razu przyznał się do zabójstwa żony. - Nie ma godziny, żebym nie żałował – mówił potem w sądzie. Próbował jeszcze zasłaniać się chorobą psychiczną, ale biegli nie mieli wątpliwości, że był świadomy i zaplanował zbrodnię.

W poniedziałek (8 grudnia 2025 r.) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zapadł wyrok. Tomasz K., zaparł się w celi, nie chciał wyjść, żeby usłyszeć wyrok za zbrodnie jaką dokonał. Nie miał odwagi spojrzeć w oczy rodzinie Jolanty.

Sędzia Agnieszka Piotrzkowska nie miała wątpliwości: mężczyzna działał z premedytacją. Spreparował nawet fałszywe listy z pogróżkami, żeby zmylić śledczych. Twierdził, że młotek miał służyć do zniszczenia auta żony. Ale to tłumaczenie pojawiło się dopiero pod koniec procesu. – Nikt nie bierze młotka na rozmowę z żoną. To była zbrodnia zaplanowana – podkreśliła sędzia.

Tomasz K., nie mógł znieść, że on w mrozie na kolanach układa bruk, a żona pracowała w pachnącym ciepłym salonie piękności z kawą w ręku i. Wiodło się jej doskonale, w przeciwieństwie do niego.

Prokurator Anna Grzech domagała się dożywocia, z możliwością wyjścia po 40 latach. Ostatecznie sąd skazał Tomasza K. na 26 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura już zapowiedziała złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. - Kiedy otrzymamy pisemne uzasadnienie wyroku, podejmiemy stosowną decyzję - ucina krótko Prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Tomasz nie pojawił się w sądzie, choć powinien tam być. Stchórzył. Siedział w celi, gdy ważyły się jego losy. Tak kończy człowiek, który zabił żonę, bo się jej lepiej wiodło. A kiedy przyszła pora zapłacić za to, co zrobił, nie miał odwagi nawet podnieść głowy.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią