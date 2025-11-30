To najmniejsze państwo na świecie. Mieszka w nim 880 osób!

Poznajcie jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie - państwo tak małe, że można je obejść w około godzinę, a jego populacja liczy nieco ponad 880 osób. Mimo skromnych rozmiarów odgrywa ogromną rolę na arenie międzynarodowej i rocznie przyciąga miliony odwiedzających. Co sprawia, że ten "mikrokraj" jest tak wyjątkowy?

Najmniejsze państwo świata

Choć na mapie świata łatwo je przeoczyć, najmniejsze państwa potrafią skrywać wyjątkowe historie i odgrywać zaskakująco ważne role. Jednym z nich jest kraj, który pod względem powierzchni i liczby mieszkańców nie ma sobie równych - niewielki, a jednocześnie znany na całym świecie. Poznajcie Watykan!

Watykan – najmniejsze państwo świata, które liczy zaledwie 882 mieszkańców

Watykan to niezwykłe miejsce na mapie świata. Choć zajmuje powierzchnię zaledwie 0,49 km², co czyni go najmniejszym państwem świata, to odgrywa ogromną rolę religijną, kulturową i historyczną. Położone w sercu Rzymu, państwo-miasto jest siedzibą papieża i centrum administracyjnym kościoła katolickiego.

W Watykanie zgodnie z danymi z 2024 roku mieszka około 882 osób, co czyni go również jednym z najmniej zaludnionych państw na świecie. Co ciekawe, większość z nich nie jest w ogóle obywatelami z urodzenia. Obywatelstwo watykańskie przyznaje się głównie duchownym, pracownikom administracyjnym oraz ich rodzinom.

Watykan - symbol wiary i kultury

Watykan to jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijan na całym świecie. W jego granicach znajdują się Bazylika św. Piotra czy Plac św. Piotra, gdzie odbywają się papieskie spotkania z wiernymi. Ogromną atrakcją są również Muzea Watykańskie, mieszczące niezliczone skarby kultury i sztuki – od antycznych zbiorów po słynną Kaplicę Sykstyńską z freskami Michała Anioła.

Warto wspomnieć, że choć Watykan jest państwem o charakterze religijnym, funkcjonuje jak w pełni niezależny organizm. Ma własną pocztę, media, bank, a nawet oddzielne tablice rejestracyjne. Nie da się ukryć, że trudno dziś znaleźć inne państwo, które – mimo tak niewielkiej powierzchni i populacji – miałoby tak ogromny wpływ na duchowe, historyczne i kulturowe obszary życia milionów ludzi.

