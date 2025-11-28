Agnieszka Maciąg w ciszy walczyła z chorobą. Nowotwór wrócił, ale powiedziała o tym nielicznym. 19 lat wcześniej rak zabrał jej ojca

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-28 13:42

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 r., kilka miesięcy po tym, jak miała poinformować swoich fanów na jednej z grup webinarowych, że walczy z nowotworem. Była modelka niewiele mówiła na ten temat - nie nawoływała do badań, nie ujawniła swojej historii związanej z chorobą czy leczeniem. Choć nie była zdrowa, wciąż emanowała optymizmem i mówiła o tym, by cieszyć się chwilą. Co wiadomo o jej zmaganiach z nowotworem?

Super Express Google News

Agnieszka Maciąg była wielką gwiazdą i choć w pewnym momencie odsunęła się od show-biznesu, skupiając na duchowości i pisaniu książek (których wydała aż 19!), to jednak wciąż była obecna w świadomości Polaków jako osoba bardzo znana. Maciąg działała na Instagramie, gdzie zgromadziła 188 tys. internautów. Pisała o miłości, wdzięczności, życiu każdą chwilą, byciu tu i teraz, o uważności, szczęściu, zmartwieniach.

Tych ostatnich sama miała wiele, jednak unikała mówienia na ten temat i publicznie nie uzewnętrzniała własnych problemów, również tych najważniejszych, najtrudniejszych - ze zdrowiem. W sieci pragnęła motywować, a nie budzić obawy. Tylko najbliżsi oraz internauci, którzy uczestniczyli w jej webinarach, wiedzieli, co się dzieje.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Była ciężko chora. Nowotwór wrócił

Maciąg prowadziła zdrowy i świadomy tryb życia - i pod względem fizycznym, i psychicznym. Bardzo dbała o to, co je, nie piła alkoholu, uprawiała sport, medytowała. W wywiadzie, którego udzieliła "Vivie!" w 2020 r. mówiła:

Natura jest fenomenem! Kiedyś ciągle chorowałam, brałam antybiotyki nawet kilkanaście razy w roku. Od 14 lat wzmacniam i leczę się naturalnie, nie używam chemii i ze schorowanej osoby stałam się okazem zdrowia. Do tego stopnia, że w wieku 43 lat Helenkę urodziłam w domu!

Zobacz także: Jej ostatnie słowa łamią dziś serca tysięcy Polek. Agnieszka Maciąg zostawiła ważne przesłanie: "Z miłością"

Agnieszka w 2006 r. przeżyła kryzys. To właśnie wtedy na raka zmarł jej ojciec, a ona przewartościowała swoje życie:

Mój tata umarł na raka, przeżywałam kryzys w małżeństwie, nie widziałam sensu w pracy i byłam chronicznie chora. Nie chciało mi się żyć. Ten kryzys spowodował, że padłam na kolana i zaczęłam modlić się o pomoc. (...) Przed 2006 rokiem bałam się dosłownie wszystkiego – kładąc się spać, bałam się o zdrowie, o życie, bałam się katastrof naturalnych, wojny, starości, kryzysów ekonomicznych. Byłam jednym wielkim lękiem. W procesie przemiany krok za krokiem uczyłam się panować nad umysłem i emocjami.

Na swoim blogu dodała:

(...) w 2006 roku doświadczyłam kryzysu (w tym również zdrowotnego).

Lata później sieci publikowała przepisy na zdrowe dania, mówiła o wpływie wewnętrznej wizualizacji na zdrowie i życie. Jako przykład podawała swoją mamę, która była chora i niesamodzielna, ale odzyskała siły.

Zobacz także: Z Białegostoku na wybiegi Lagerfelda. Agnieszka Maciąg podbiła świat mody lat 90., po czym zniknęła ze sceny

Gwiazda nie wiedziała, że w końcu zaatakuje ją choroba, z którą nie uda jej się wygrać. O swoich zmaganiach nie mówiła głośno, ale w marcu 2025 r. poinformowała fanów, co się dzieje. Miała nawrót choroby nowotworowej. Na grupie internetowej dotyczącej własnych webinarów przyznała, że musi wycofać się z życia publicznego.

Maciąg miała też problem z Hashimoto, autoimmunologiczną chorobą tarczycy.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Odeszła 27 listopada 2025 r.

Maciąg od roku nie pokazywała się publicznie, ale była aktywna w sieci niemal do samego końca. 23 października na jej profilu na Instagramie pojawił się wpis:

Małe przypomnienie. Wdzięczność zaczyna się od jednego prostego słowa "dziękuję", ale żeby nadać jej moc, trzeba poczuć ją cały sercem. Im częściej mówisz "dziękuję", tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę.

27 listopada jej mąż Robert Wolański poinformował, że Agnieszka odeszła.

Zobacz także: Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Kondolencje spływają z całej Polski. "Byłaś Aniołem na ziemi"

Zobacz więcej zdjęć. Tak wyglądają dzieci Agnieszki Maciąg. Syn ma 33 lata, córka tylko 13

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Agnieszki Maciąg
39 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG
CHOROBY GWIAZD