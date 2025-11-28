Agnieszka Maciąg w ciszy walczyła z chorobą. Nowotwór wrócił, ale powiedziała o tym nielicznym. 19 lat wcześniej rak zabrał jej ojca

Agnieszka Maciąg była wielką gwiazdą i choć w pewnym momencie odsunęła się od show-biznesu, skupiając na duchowości i pisaniu książek (których wydała aż 19!), to jednak wciąż była obecna w świadomości Polaków jako osoba bardzo znana. Maciąg działała na Instagramie, gdzie zgromadziła 188 tys. internautów. Pisała o miłości, wdzięczności, życiu każdą chwilą, byciu tu i teraz, o uważności, szczęściu, zmartwieniach.

Tych ostatnich sama miała wiele, jednak unikała mówienia na ten temat i publicznie nie uzewnętrzniała własnych problemów, również tych najważniejszych, najtrudniejszych - ze zdrowiem. W sieci pragnęła motywować, a nie budzić obawy. Tylko najbliżsi oraz internauci, którzy uczestniczyli w jej webinarach, wiedzieli, co się dzieje.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Była ciężko chora. Nowotwór wrócił

Maciąg prowadziła zdrowy i świadomy tryb życia - i pod względem fizycznym, i psychicznym. Bardzo dbała o to, co je, nie piła alkoholu, uprawiała sport, medytowała. W wywiadzie, którego udzieliła "Vivie!" w 2020 r. mówiła:

Natura jest fenomenem! Kiedyś ciągle chorowałam, brałam antybiotyki nawet kilkanaście razy w roku. Od 14 lat wzmacniam i leczę się naturalnie, nie używam chemii i ze schorowanej osoby stałam się okazem zdrowia. Do tego stopnia, że w wieku 43 lat Helenkę urodziłam w domu!

Zobacz także: Jej ostatnie słowa łamią dziś serca tysięcy Polek. Agnieszka Maciąg zostawiła ważne przesłanie: "Z miłością"

Agnieszka w 2006 r. przeżyła kryzys. To właśnie wtedy na raka zmarł jej ojciec, a ona przewartościowała swoje życie:

Mój tata umarł na raka, przeżywałam kryzys w małżeństwie, nie widziałam sensu w pracy i byłam chronicznie chora. Nie chciało mi się żyć. Ten kryzys spowodował, że padłam na kolana i zaczęłam modlić się o pomoc. (...) Przed 2006 rokiem bałam się dosłownie wszystkiego – kładąc się spać, bałam się o zdrowie, o życie, bałam się katastrof naturalnych, wojny, starości, kryzysów ekonomicznych. Byłam jednym wielkim lękiem. W procesie przemiany krok za krokiem uczyłam się panować nad umysłem i emocjami.

Na swoim blogu dodała:

(...) w 2006 roku doświadczyłam kryzysu (w tym również zdrowotnego).

Lata później sieci publikowała przepisy na zdrowe dania, mówiła o wpływie wewnętrznej wizualizacji na zdrowie i życie. Jako przykład podawała swoją mamę, która była chora i niesamodzielna, ale odzyskała siły.

Zobacz także: Z Białegostoku na wybiegi Lagerfelda. Agnieszka Maciąg podbiła świat mody lat 90., po czym zniknęła ze sceny

Gwiazda nie wiedziała, że w końcu zaatakuje ją choroba, z którą nie uda jej się wygrać. O swoich zmaganiach nie mówiła głośno, ale w marcu 2025 r. poinformowała fanów, co się dzieje. Miała nawrót choroby nowotworowej. Na grupie internetowej dotyczącej własnych webinarów przyznała, że musi wycofać się z życia publicznego.

Maciąg miała też problem z Hashimoto, autoimmunologiczną chorobą tarczycy.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Odeszła 27 listopada 2025 r.

Maciąg od roku nie pokazywała się publicznie, ale była aktywna w sieci niemal do samego końca. 23 października na jej profilu na Instagramie pojawił się wpis:

Małe przypomnienie. Wdzięczność zaczyna się od jednego prostego słowa "dziękuję", ale żeby nadać jej moc, trzeba poczuć ją cały sercem. Im częściej mówisz "dziękuję", tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę.

27 listopada jej mąż Robert Wolański poinformował, że Agnieszka odeszła.

Zobacz także: Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Kondolencje spływają z całej Polski. "Byłaś Aniołem na ziemi"

Zobacz więcej zdjęć. Tak wyglądają dzieci Agnieszki Maciąg. Syn ma 33 lata, córka tylko 13