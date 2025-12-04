Wielka radość w życiu gwiazdy Polsatu. Znany aktor poprosił ukochaną o rękę

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-04 18:37

Wielka radość w polskim show-biznesie! Znany aktor Radosław Rutkowski właśnie się zaręczył. Gwiazda takich produkcji jak Gliniarze, Komisarz Alex czy Sąd rodzinny podzielił się z fanami niezwykle szczęśliwą wiadomością - podczas romantycznego wyjazdu poprosił o rękę swoją ukochaną, a ona powiedziała "tak"!

Radosław Rutkowski, urodzony w 1984 roku, od lat zachwyca widzów talentem aktorskim. Choć jego kariera obfituje w role w popularnych serialach telewizyjnych, to teraz prywatne szczęście aktora przyciągnęło uwagę mediów. Zaręczyny są dla Rutkowskiego kolejnym, pięknym rozdziałem życia, a para nie ukrywała wzruszenia i radości w chwili, gdy padło magiczne "tak".

Gwiazdor Polsatu zaręczył się. Wielka radość w branży!

Choć szczegóły romantycznych zaręczyn nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, wiadomo, że Radosław zadbał o wyjątkową oprawę. Moment zaręczyn był pełen emocji i miłości, a fani aktora szybko pospieszyli z gratulacjami w mediach społecznościowych. Zaręczyny to także idealna okazja, by spojrzeć na karierę Rutkowskiego, aktor od lat zdobywa sympatię widzów w rolach w serialach kryminalnych i obyczajowych.

Jego partnerka, która od jakiegoś czasu towarzyszy mu w życiu prywatnym, przyjęła propozycję z radością, co wzbudziło falę ciepłych komentarzy od fanów i kolegów z branży - "I mamy to!! Gratulacje jeszcze raz", "Woowowooow gratulacje!!!!! Btw, ale kamień". Wybranką Radosława Rutkowskiego jest młoda i utalentowana Aleksandra Gąsiorowska. Dziewczyna lata temu spełniała się jako blogerka modowa.  

Radosław Rutkowski i jego wybranka Ola nie ograniczają się tylko do życia prywatnego i kariery aktorskiej czy influencerskiej. Od pewnego czasu prowadzą wspólnie podcast "Trudne się wylosowało", w którym komentują najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Para w lekki, ale jednocześnie wnikliwy sposób porusza tematy społeczne, polityczne i kulturalne, dzieląc się swoimi opiniami i przemyśleniami. Podcast stał się platformą, na której pokazują ogromne poczucie humoru.

