Zaręczyny w raju! Gwiazdor z "Tańca z Gwiazdami" zrobił wielki krok

Informacja o narzeczeństwie pojawiła się w sieci za sprawą Magdaleny Guzik, która opublikowała dyskretne, symboliczne zdjęcie przedstawiające dłoń ozdobioną pierścionkiem. Szybko wyszło na jaw, że do oświadczyn doszło podczas romantycznego wyjazdu na Fuerteventurę. To właśnie tam Mieszko Masłowski postanowił zrobić kolejny krok i poprosić ukochaną o rękę. Jej odpowiedź była natychmiastowa i pełna radości.

"Taniec z Gwiazdami": Mieszko Masłowski zaręczony

Mieszko Masłowski od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie tańca. Już jako dziecko wiedział, że parkiet stanie się jego naturalnym środowiskiem. Wieloletnia praca przyniosła mu krajowe i zagraniczne sukcesy oraz najwyższą klasę taneczną "S" w stylach latynoamerykańskich. Równolegle próbował sił w modelingu i aktorstwie, co tylko podkreśliło jego wszechstronność. Udział w popularnym programie telewizyjnym otworzył mu drzwi do szerszej publiczności, ale nie zmienił jego podejścia do życia.

W centrum codzienności tancerza zawsze znajdowała się relacja z Magdaleną Guzik. Para od lat tworzy harmonijny duet, oparty na spokojnej bliskości i wzajemnym szacunku. Choć są obecni w mediach społecznościowych, rzadko epatują prywatnością, stawiając raczej na naturalność.

Zaręczynowy kadr natychmiast spotkał się z ciepłym przyjęciem internautów. Gratulacje, życzenia szczęścia i słowa wsparcia szybko wypełniły sekcję komentarzy. Fani zwracali uwagę, że wybór miejsca nie był przypadkowy, egzotyczna wyspa, ocean i słońce stworzyły niemal filmową aurę tego wyjątkowego wydarzenia.

