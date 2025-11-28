To przez Zillmann? Janja Lesar potwierdza rozstanie z Krzysztofem Hulbojem! Byli razem 20 lat!

Wokół duetu Janja Lesar i Katarzyna Zillmann zrobiło się naprawdę gorąco. Ich występy w „Tańcu z Gwiazdami” były pełne pasji, emocji i wyczuwalnej chemii, która natychmiast stała się tematem numer jeden w show-biznesie. Widzowie komentowali choreografie, ale to pocałunki na parkiecie rozpaliły wyobraźnię wszystkich.

Po finale emocje nie opadły – przeciwnie. Do sieci trafiły zdjęcia z afterparty, na których obie panie wyglądały, jakby zapomniały, że w pobliżu są aparaty. W tym samym czasie partnerka Zillmann ogłosiła rozstanie z wioślarką… i od tego momentu pytania zaczęły mnożyć się lawinowo. Ale mało kto spodziewał się, że tak duża zmiana czeka również po stronie Janji.

Janja Lesar potwierdza rozstanie

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj byli parą nie tylko na parkiecie, ale i w życiu od ponad 20 lat. Tworzyli jeden z najbardziej „tanecznych” związków polskiego show-biznesu, mieli na koncie mistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich, występy w kolejnych edycjach „TzG”, a nawet zaręczyny. Mimo to nigdy nie zdecydowali się na ślub. W rozmowie z Kozaczkiem tancerka mówi wprost – po latach w stałym związku postanowiła się zatrzymać i zacząć żyć sama.

Jeszcze nigdy nie byłam sama – przyznała.

Zapytana, czy teraz to się zmieni, odpowiedziała krótko i jednoznacznie: „Tak”.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa

Wyprowadzka i… strach przed codziennością

Tancerka przyznała, że stoi przed życiowym wyzwaniem – pierwszy raz będzie funkcjonować bez partnera u boku. „Boję się, ale w sensie egzystencjalnym. Ja nie robię sama zakupów, jestem bardzo zła w wyrzucaniu śmieci i organizowaniu pracy” – przyznała z rozbrajającą szczerością. Mimo to zaznaczyła, że samotności się nie boi:

Nawet trochę się cieszę na nią.

Lesar potwierdziła również, że planuje wyprowadzkę, a w razie potrzeby na jakiś czas wróci do rodzinnego domu.

Gorący wątek z Zillmann

Czy decyzja o rozstaniu ma jakikolwiek związek z intensywną relacją z Katarzyną Zillmann? Janja nie powiedziała tego wprost, ale fani już mają swoje teorie – zwłaszcza po ostatnich zdjęciach i medialnych doniesieniach. Choć Janja tonuje emocje i podkreśla, że to jej osobista decyzja, niewiele osób wierzy, że to przypadek. Najpierw głośny pocałunek, potem zdjęcia z afterparty, teraz dwa rozstania po dwóch stronach parkietu… Wygląda na to, że ta historia ma ciąg dalszy, a Janja – jak sama twierdzi – dopiero zaczyna swoją samodzielność.

