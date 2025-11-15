Namiętne kadry Katarzyny Zillmann i jej partnerki wywołały obyczajowy skandal! Ich relacje są nietypowe

2025-11-15 14:10

Katarzyna Zillmann była o krok od awansu do finału programu "Taniec z Gwiazdami". Ostatecznie wioślarka odpadła w półfinale, ale pozostawiła po sobie wielkie wrażenie, a namiętne kadry z taneczną partnerką - Janją Lesar - wywołały obyczajowy skandal. Co kryje się za tymi zmysłowymi pląsami? Wiemy już, jakie są relacje pomiędzy Katarzyną Zillmann a Janją Lesar! W galerii prezentujemy zmysłowe kadry z paniami.

  • Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska, tańczyła w parze damsko-damskiej z Janją Lesar w programie "Taniec z Gwiazdami", wywołując kontrowersje i zachwyt.
  • Ich występy charakteryzowały się namiętnością, w tym "pożeraniem" wzrokiem i pocałunkiem, co spotkało się z reakcjami m.in. posłanki Lichockiej i Roberta Biedronia.
  • Janja Lesar wyznała, że bardzo zżyła się z Katarzyną Zillmann, podkreślając ich bliskie porozumienie.
  • Mimo bliskiej relacji, zarówno Zillmann, jak i Lesar pozostają w związkach z innymi osobami

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w programie "Taniec z Gwiazdami". Pożeranie wzrokiem, łapanie i gorący pocałunek

Katarzyna Zillmann jeszcze przed startem jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wywołała ogromne zamieszanie. Okazało się bowiem, że wicemistrzyni olimpijska z Tokio jako pierwsza gwiazda w historii polskiej edycji show zatańczy w parze damsko-damskiej. Produkcja "TzG" przydzieliła wioślarce Janję Lesar, tancerkę dobrze znaną z poprzednich edycji programu. Nikt się jednak nie spodziewał tego, że na parkiecie wybuchnie taka namiętność. Panie podczas występów wyglądały, jakby były parą nie tylko na parkiecie. Było "pożeranie" wzrokiem, łapanie w różne miejsca, a nawet gorący pocałunek. Po nim zresztą wybuchł skandal obyczajowy. Oburzona była m.in. posłanka PiS Joanna Lichocka. Z kolei zachwyt swój wyraził Robert Biedroń. W innym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" z kolei mogliśmy zobaczyć Katarzynę Zillmann i Janję Lesar w bardzo odważnych scenach biurowych. Taniec niewiele pozostawiał wyobraźni. W związku z tym wszystkim mnożyły się pytania o to, czy wioślarkę i tancerkę łączy coś znacznie więcej niż parkiet programu Polsatu. Teraz Janja Lesar wygadała, jakie naprawdę są relacje jej i Katarzyny Zillmann. 

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Takie są ich relacje

W rozmowie z "Faktem" tancerka wprost przyznała, że się "strasznie" zżyła z Katarzyną Zillmann. -  Wiesz, czasami jest tak, że nie przeżywasz tak intensywnie tego odpadnięcia, raczej jest to jakaś taka ulga, że fajnie było, ale się zakończyło i tak dalej, ale dwa razy mi się zdarzyło, że strasznie cierpiałam - wyznała. Pierwszy raz miało to miejsce w przypadku duetu z Dawidem Kwiatkowskim, a drugi - z Katarzyną Zillmann. 

No ta relacja jest bliska. My się totalnie połączyłyśmy, totalnie się porozumiałyśmy

- wyznała Janja Lesar. Na szczęście Julia Walczak, czyli życiowa partnerka wioślarki, może być spokojna i nie ma powodów do zazdrości. Połącznie w tym wypadku nie oznacza związku. Zresztą tancerka od lat jest partnerką kolegi po fachu - Krzysztofa Huboja.

W galerii prezentujemy namiętne kadry z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar w programie "Taniec z Gwiazdami"

