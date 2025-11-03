Zmysłowa Katarzyna Zillmann z partnerką. Poziom namiętności przekroczył skalę! "To jest biuro, tak się można bawić!"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały namiętny występ w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" 2 listopada, który wzbudził spore emocje.

Ich taniec w biurowej scenerii z odważnymi strojami oczarował jurorów, choć Iwona Pavlović zwróciła uwagę na brak "pumpingu".

Para otrzymała 37 punktów za swój występ, a także komplet punktów za taniec w tercecie z Anitą Sokołowską.

Występy Zillmann i Lesar wywołują kontrowersje i dzielą nawet polityków

Namiętna Katarzyna Zillmnann w programie "Taniec z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann awansowała po półfinału programu "Taniec z Gwiazdami". To nie jest zaskoczenie, bo wraz ze swoją taneczną partnerką - Janją Lasar - na parkiecie spisują się znakomicie. Do tego każdy ich występ generuje ogromne emocje, nie tylko z powodu tańca. Uwagę zwracały stroje, które dotychczas zakładała Katarzyna Zillmann. Wyraźnie różniły się one od tego, co miały na sobie inne uczestniczki "TzG". Raz nawet Iwona Pavlović popełniła faux pas, zdając się sugerować wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio odzienie sukienki i szpilek. W kolejnym odcinku Katarzyna Zillmann namiętnie pocałowała swoją partnerkę. Ten występ podzielił społeczeństwo, w tym nawet polityków! Robert Biedroń z aprobatą przyjął taniec wioślarki, a posłanka PiS Joanna Lichocka była zażenowana. W niedzielę, 2 listopada, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpiły w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". To, co się tam działo, przekroczyło skalę namiętności! Zmysłowa wioślarka tym razem założyła sukienkę i jak zwykle dała czadu.

Nie przegap: Bezkompromisowa Katarzyna Zillmann wypięła się i pokazała, co ma pod bluzką! Niesamowite ciało

Odkryte ciała i biurowa sceneria. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oczarowali jury "Tańca z Gwiazdami"

Atmosferę podgrzała dodatkowo biurowa sceneria i w znacznym stopniu odkryte ciała Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Widać było naprawdę sporo. Jurorzy programu "Taniec z Gwiazdami" zostali oczarowani przez damsko-damką parę.

To jest biuro, tak się można bawić! Mamy ciebie w nowym wydaniu, urodzinowy prezent dla Iwony. Przyzwyczaiłyście nas do bardzo wysokiego poziomu.

- stwierdził Tomasz Wygoda. Także wywołanej do tablicy Iwonie Pavlović występ przypadł do gustu, choć znalazła jeden mankament.

Te zdjęcia Katarzyny Zillmann zawstydzą nawet Iwonę Pavlović. Wioślarka wyszła na salony bez stanika!

Cieszymy się, że program pokazuje nam takie osoby jak ty, a nie wszystkie osoby o tym wiedzą. Jesteś mocna, silna, dobra, dzisiaj zabrakło mi jednak pumpingu, było wszystko płasko

- podsumowała "Czarna Mamba". Za ten taniec Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zgarnęły 37 punktów (na 40 możliwych). Potem jeszcze panie wystąpiły w tercecie z aktorką Anitą Sokołowską. Tam też było gorąco, a za występ trio otrzymało komplet punktów. Najbardziej jednak w pamięci zapadną biurowe namiętności i odważne stroje Zillmann i Lesar.

W galerii pokazujemy zdjęcia Katarzyny Zillmann z namiętnego wystepu "Tańcu z Gwiazdami" i jej inne zmysłowe fotki

Sonda Lubisz Katarzyna Zillmann? Tak Nie Nie znam jej