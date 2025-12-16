Mistrzyni największej federacji świata gwiazdą portalu dla dorosłych! Za dolary zobaczysz WSZYSTKO

KH
2025-12-16 18:46

W USA jest prawdziwą gwiazdą, ale fanów ma na całym świecie. Mandy Rose, a właściwie Amanda Saccomanno, to była mistrzyni WWE NXT i kulturystka, która zdecydowała się zarabiać na portalu dla dorosłych! Obecnie jest jedną z największych gwiazd popularnej niebieskiej platformy, a za dolary można zobaczyć naprawdę wszystko...

O popularności Mandy Rose najlepiej świadczą jej media społecznościowe. Tylko na Instagramie śledzi ją ponad 3,3 miliona użytkowników! Spora część z nich zna ją właśnie jako Mandy Rose, choć od grudnia 2022 roku działa już pod własnym nazwiskiem Amanda "Mandysacs" Saccomanno. To wtedy została zwolniona z WWE - największej federacji wrestlingu na świecie, w której niewiele wcześniej była mistrzynią kobiet WWE NXT. Szokujące zwolnienie miało zresztą związek z jej pozaringową działalnością.

Była mistrzynią WWE, jest gwiazdą portalu dla dorosłych

Piękna wrestlerka i była kulturystka (mistrzyni WBFF) postanowiła bowiem spieniężyć zainteresowanie fanów i zaczęła sprzedawać swoje pikantne zdjęcia i filmiki. Początkowo niewinna poboczna działalność, szybko stała się jej głównym źródłem zarobku. Fani bez zawahania wydawali dolary, aby zobaczyć ulubienicę w intymnym wydaniu. A ta powoli zaczęła spełniać ich największe fantazje, aż stała się jedną z największych gwiazd popularnej niebieskiej platformy w USA.

Dziś 35-latka szczyci się, że porzucenie sportu odmieniło jej życie. - Zarabiam 10 razy więcej pieniędzy, niż gdy walczyłam - powiedziała w jednym z wywiadów. Przyznała też, że jeden z fanów wydał na nią... 55 tysięcy dolarów! W listopadzie Mandy po raz pierwszy od dłuższego czasu była w ringu, ale miało to związek jedynie z nagraniami potrzebnymi do jej obecnej działalności. Towarzyszyła jej zresztą Elayna Black, inna z gwiazd wrestlingu, która po zwolnieniu z WWE poszła w ślady starszej koleżanki. Więcej zdjęć Mandy Rose znajdziesz w powyższej galerii.

