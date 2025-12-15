Zjawiskowa sportsmenka z wpadką z bielizną. Pokazała przypadkiem za dużo. Co za forma! [GALERIA]

Torrie Wilson to niekwestionowanie wielka gwiazda WWE, która przez lata zachwycała fanów

Mimo 50 wiosen na karku, jej forma wciąż pozostaje nienaganna! Ostatnio była jednak o krok od wpadki

Zobacz galerię zdjęć zjawiskowej legendy

Zjawiskowa sportsmenka o krok od wpadki! Niesamowita forma w wieku 50 lat

Czas dla Torrie Wilson ewidentnie się zatrzymał. Była gwiazda amerykańskiego wrestlingu, mimo skończonych 50 lat, wciąż zachwyca figurą, której mogłyby jej pozazdrościć znacznie młodsze koleżanki. Ostatnio jednak jej internetowa aktywność wywołała poruszenie z nieco innego powodu. Odważna kreacja sprawiła sportsmence mały kłopot, zmuszając ją do szybkiej edycji zdjęcia.

Ikona federacji WWE Torrie Wilson, która wciąż cieszy się ogromną popularnością (jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona osób), opublikowała fotografię w krótkiej, zielonej sukience. Strój idealnie podkreślał jej wypracowaną, atletyczną sylwetkę, jednak głęboki dekolt okazał się nieco zbyt ryzykowny jak na standardy mediów społecznościowych.

Wilson musiała wykazać się refleksem, by uniknąć pełnowymiarowej "awarii garderoby". Aby nie odsłonić więcej, niż zamierzała, zdecydowała się na graficzną cenzurę w newralgicznym punkcie dekoltu. Gwiazda sama zorientowała się, że sukienka odkrywa zbyt wiele i przed publikacją zamaskowała fragment ciała, co nie umknęło uwadze spostrzegawczych fanów.

Torrie Wilson podgrzała atmosferę. Zobacz zdjęcia!

Atmosferę podgrzał również opis, jaki 50-latka dołączyła do zdjęcia. Prowokacyjne pytanie "Who’s your Mommy?" (Kto jest twoją mamusią?) w połączeniu z odważnym wizerunkiem wywołało lawinę reakcji. Post błyskawicznie zebrał kilkanaście tysięcy polubień.

Internauci nie kryją zdumienia formą fizyczną byłej zawodniczki. W sekcji komentarzy dominują pytania o sekret jej wiecznej młodości. "Jak to możliwe, że masz 50 lat?!" – dopytują zszokowani wielbiciele, podkreślając, że gwiazda nie straciła nic ze swojego dawnego blasku, stylu i poczucia humoru, którymi czarowała fanów w czasach swojej największej aktywności na ringu.