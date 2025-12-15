Arabia Saudyjska realizuje ambitny projekt New Murabba, mający przekształcić Rijad w globalne centrum.

Centralnym punktem będzie Mukaab – gigantyczny sześcian o wymiarach 400x400 metrów, inspirowany lokalną architekturą.

Ten futurystyczny kompleks, kosztujący 50 miliardów dolarów, ma oferować niezrównane doświadczenia kulturalne i technologiczne.

New Murabba to nowa dzielnica w Rijadzie, która ma stać się symbolem nowoczesności, zrównoważonego rozwoju i innowacji. Projekt obejmuje obszar około 19 kilometrów kwadratowych i został zaplanowany tak, aby wszystkie najważniejsze usługi, czyli mieszkania, biura, sklepy, miejsca kultury, znajdowały się w zasięgu piętnastominutowego spaceru. Znaczną część powierzchni zajmą parki, ogrody i zbiorniki wodne. Budynki zostały zaprojektowane z myślą o niskiej emisji dwutlenku węgla, a energia będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Całość wspierać będą inteligentne systemy zarządzania, które pozwolą kontrolować zużycie zasobów i ruch w mieście. Centralnym punktem dzielnicy będzie Mukaab – monumentalna konstrukcja w kształcie sześcianu o wysokości i szerokości 400 metrów.

Arabia Saudyjska buduje największy budynek na świecie

Inspirowany tradycyjną architekturą regionu Najd, Mukaab ma być największym budynkiem na świecie. Na razie całość można zobaczyć jedynie na wizualizacjach, ale budowa ruszyła w ubiegłym roku, a efekty widać już na zdjęciach satelitarnych. We wnętrzu sześcianu (Mukaabu) znajdą się przestrzenie multimedialne, muzea, restauracje, strefy rozrywki, a także wieża z panoramicznym widokiem na miasto. Całość ma oferować futurystyczne doświadczenia, które połączą kulturę, technologię i sztukę.

Luksusowe miasto za 50 miliardów dolarów

Projekt New Murabba jest częścią saudyjskiego projektu „Wizja 2030”, który ma uczynić Rijad globalnym centrum turystyki, biznesu i kultury. W dzielnicy powstanie ponad osiemdziesiąt obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, w tym teatry, galerie, muzea oraz stadion na 45 tysięcy miejsc. Koszt realizacji projektu to około 50 miliardów dolarów, a pierwsza faza, obejmująca Mukaab i kluczową infrastrukturę, ma być ukończona do 2030 roku, z myślą o Expo 2030 w Rijadzie. Całość inwestycji ma być gotowa w 2040 roku.

Źródła: Arabian Gulf Business Insight, newmurabba.com, Polsat News

