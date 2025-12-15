Perełka z „Last Christmast” przyciąga fanów piosenki od ponad 40 lat. To tutaj kręcono teledysk do świątecznego hitu

Trudno wyobrazić sobie okres świąteczny bez „Last Christmas”. Piosenka zespołu Wham! już od ponad 40 lat rozbrzmiewa w stacjach radiowych, obwieszczając, że nadchodzi Boże Narodzenie. Choć utwór powstał latem, teledysk kręcono zimą w bardzo malowniczym miejscu. Do dziś fani piosenki zjeżdżają do szwajcarskiego kurortu, by odegrać bitwę na śnieżki, którą można obejrzeć w klipie.

  • "Last Christmas" Wham! to świąteczny klasyk, ale jego teledysk skrywa ciekawe tajemnice.
  • Kultowy klip, kręcony w szwajcarskim kurorcie Saas-Fee, od ponad 40 lat przyciąga fanów w to malownicze miejsce.
  • Dowiedz się, jak zmieniono Saas-Fee od czasu kręcenia teledysku i czy nadal możesz odtworzyć słynną bitwę na śnieżki!

Gdzie kręcono teledysk do „Last Christmas"?

41 lat temu, 3 grudnia 1984 roku, premierę miał jeden z największych świątecznych hitów. Zimowy krajobraz z klipu do piosenki „Last Christmas” znajdziemy w Szwajcarii. Kurort, który posłużył za scenerię historii z piosenki, stał się popularny właśnie dzięki utworowi grupy Wham!.

Szwjacarski kurort przeżywał najazd turystów. Fani „Last Christmas” przyjeżdżają tu do dziś

O Saas-Fee świat dowiedział się dopiero po 1984 roku, kiedy stacje muzyczne wyemitowały teledysk do utworu „Last Christmas” brytyjskiego duetu Wham!. Georg Michael wybrał właśnie Szwajcarię i Saas-Fee na plan zdjęciowy do klipu jednej z najpopularniejszych świątecznych piosenek. Wioskę otacza 13 czterotysięczników, wokół znajduje się ponad 100 kilometrów tras narciarskich i biegowych. Sceny, które widzimy na początku teledysku do piosenki „Last Christmas”, raczej nie odegramy. W klipie grupa przyjaciół – z Georgem Michaelem na czele – podjeżdża samochodami do stacji Felskinn, gdzie przesiada się do kolejki. Dla zwykłego amatora zimowego wypoczynku w Alpach byłoby to niemożliwe. W Saas-Fee obowiązuje zakaz podróżowania samochodem w tym miejscu. Ekipa, która kręciła teledysk do „Last Christmas”, musiała mieć specjalne pozwolenie.

To tutaj rozegrała się kultowa bitwa na śnieżki. 41 lat temu świat usłyszał „Last Christmas”

Charakterystyczny domek, który pojawia się w teledysku „Last Christmas" to Chalet Schliechte. Znajdziemy go na skraju kurortu Saas-Fee. W 1984 roku stał samotnie, ale od lat 80. miejscowość bardzo się rozwinęła. Dziś Chalet Schliechte otaczają inne budynki. Sam domek też został odrestaurowany i trudno go rozpoznać. Chalet Schliechte posłużył do nakręcenia scen na zewnątrz. To przed tym budynkiem rozegrała się bitwa na śnieżki.

„Last Christmas" Wham! to świąteczna piosenka?

„Last Christmas" opowiada o złamanym sercu. Piosenka powstała pewnego, letniego popołudnia 1984 roku. Michael wraz z kolegą z zespołu odwiedzał rodziców. Nagle zamknął się w swoim pokoju. Gdy wrócił miał już tekst wielkiego hitu. Historia zdradzonej miłości, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia stała się jednym z największych świątecznych przebojów. Singiel Last Christmas miał premierę w grudniu 1984 roku i promował album „Music Of The Edge Of Heaven".

