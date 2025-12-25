W jakim hotelu kręcono film „Kevin sam w Nowym Jorku”? Które miejsca z ekranu istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby produkcji? Oglądając kolejny raz kultową komedię w telewizji wiele osób zastanawia się, czy może po kolejnym seansie ruszyć ulicami Nowego Jorku i odwiedzić miejsca, w których był Kevin.

„Kevin sam w Nowym Jorku” miejsca z filmu. Gdzie kręcono komedię?

W Nowym Jorku nakręcono setki filmów, ale fanom świąt Bożego Narodzenia, to miasto kojarzy się najbardziej z jednym, konkretnym obrazem - „Kevin sam w Nowym Jorku”. Każdego roku miliony Polaków w okresie świąt i sylwestra zasiadają przed telewizorami i oglądają ulubiony świąteczny film o przygodach rezolutnego chłopca. „Kevin sam w Nowym Jorku”, to druga część niezwykle popularnego filmu pod tytułem „Kevin sam w domu”. O ile w przypadku pierwszej części główny bohater rozprawia się z niebyt inteligentnymi rabusiami na swoim terenie (dom na przedmieściach Chicago), o tyle w drugiej musi działać w miejscu, którego kompletnie nie zna. Kevin przez pomyłkę przylatuje do Nowego Jorku. Na lotnisku La Guardia okazuje się, że jest sam w ogromnym mieście. Chłopiec zamiast pozostać w budynku, postanawia ruszyć na podbój metropolii. Gdzie trafia na początku?

„Kevin sam w Nowym Jorku”. Miejsca z filmu. Manhattan

Na lotnisku La Guardia Kevin wsiada w charakterystyczną żółtą taksówkę. Ogrom przestrzeni sprawia, że chłopiec z wrażenia otwiera szybę i wychyla się przez okno, chłonąc widoki. To scena nakręcona na moście Queensboro. Widzów może zaskoczyć fakt, że Kevin w drodze na Manhattan jest na moście sam, bo Queensboro Brige jest niemal zawsze zakorkowany.

„Kevin sam w Nowym Jorku”. Mikołaj przed Radio City

Kiedy Kevin dociera już na Manhattan, postanawia zobaczyć Radio City - jeden z budynków należących do kompleksu Rockefellera, gdzie odbywają się liczne koncerty. Stamtąd chłopiec udaje się w okolice restauracji Empire Diner - na Chelsea, obok High Line Parku. W tym miejscu bywali znani artyści, tacy jak Ethan Hawke, Madonna, Julia Roberts czy Barbra Streisand. To miejsce możemy zobaczyć także w innych filmach, np. “Manhattan” i w drugiej części „Facetów w czerni”. To właśnie obok tej restauracji Kevin spotyka charakterystycznego św. Mikołaja na szczudłach. Później pędzi do China Town, gdzie w jednym ze sklepików kupuje fajerwerki. Posłużą mu one później do rozprawienia się z rabusiami. Swoją drogą Kevin musiał mieć naprawdę niezłą kondycję, bo w Nowym Jorku odległości między Chelsea a China Town są niemałe.

„Kevin sam w Nowym Jorku". Statua Wolności i WTC

Kevin, mimo że nie znał miasta, poruszał się po nim lepiej niż niejeden nowojorczyk. Chłopiec bez większego problemu przedostawał się z miejsca na miejsce. Z China Town pobiegł do Battery Park, skąd spoglądał na Statuę Wolności. Ponieważ "Kevin sam w Nowym Jorku " był kręcony w 1992 roku, grający głównego bohatera Macaulay Culkin mógł podziwiać panoramę Nowego Jorku z jednej z wież World Trade Center. Dziś można ją oglądać z tarasu widokowego One World Observatory - wieżowca One World Trade Center. Budynek powstał w miejscu dwóch wież, zniszczonych podczas zamachu 11 września 2001 roku.

„Kevin sam w Nowym Jorku". Pomnik w Central Parku i spotkanie starych znajomych

Prosto z WTC Kevin udaje się do Central Parku. Obserwujemy jego spacer z okolic pomnika argentyńskiego generała José Francisco de San Martín’a. To właśnie obok monumentu, na przejściu dla pieszych, Kevin pierwszy raz w Nowym Jorku mija swoich starych znajomych - Harrego i Marva – rabusiów, których doskonale znamy z pierwszej części przygód naszego bohatera.

„Kevin sam w Nowym Jorku". W jakim hotelu kręcono film?

Podczas swojego pobytu w Nowym Jorku, Kevin nie zamierzał oszczędzać. Postanowił zarezerwować pokój w pięciogwiazdkowym hotelu. Słynna na całym świecie Plaza jest położona na Manhattanie, obok Central Parku i Piątej Alei. Scena, w której Kevin przypomina sobie numer z reklamy to udany product placement. Do dziś można zarezerwować pokój w hotelu, używając numeru podanego w filmie. Trzeba jednak liczyć się ze sporym wydatkiem, bo w Wigilię i święta Bożego Narodzenia za dobę trzeba zapłacić ponad 9000 złotych. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym hotelu Kevin spotyka milionera Donalda Trumpa. W czasie, gdy kręcono film, 45. prezydent USA był właścicielem budynku.

„Kevin sam w Nowym Jorku" - sklep z zabawkami. Czy istnieje naprawdę?

Po tym, jak Kevinowi udaje się po raz kolejny stawić czoła dociekliwej obsłudze hotelowej, chłopiec wsiada do limuzyny i znów rusza na podój Nowego Jorku. To scena niczym z dziecięcych marzeń! Nie dość, że nasz bohater jedzie limuzyną, w której zajda pizzę, to jeszcze trafia do miejsca, o którym marzą najmłodsi. Sklep Duncana - ogromny, dwupiętrowy i wypełniony zabawkami, którymi można się bawić na miejscu. Jeśli chcielibyście go znaleźć... zostaje wam wyobraźnia. Takiego sklepu nie ma. Został stworzony na potrzeby filmu. Jednak najwierniejsi fani twierdzą, że Dunkan's Toy Chest zagrał FAO Schwarz. Najstarszy w Stanach Zjednoczonych sklep z zabawkami został założony 1892 roku. Ten z filmu znajduje się przy 5 Alei. Od momentu premiery "Kevina samego w Nowym Jorku" sklep przechodził rożne perypetie, łącznie z zamknięciem. Jednak 24 października 2017 został ponownie otwarty, ku radości turystów i najmłodszych nowojorczyków.

„Kevin sam w Nowym Jorku". Spotkanie z rabusiami i bieg przez Central Park

Wychodząc ze sklepu Duncana, Kevin znów spotyka startych znajomych. Tym razem zarówno rabusie, jak i nasz bohater, wiedzą z kim mają do czynienia. Przestraszony chłopiec rzuca się do ucieczki w kierunku hotelu. Po drodze mija stragany z czapkami, zegarkami i koralami, które kupuje i w biegu rozrzuca, tak by goniący go przestępcy poślizgnęli się i oscarowo upadli na ziemię. takich punktów z gadżetami i promocjami typu dwie rzeczy za 5$ jest w Nowym Jorku mnóstwo. Kevin potrafi naprawdę szybko biegać i jest niesamowicie wytrzymały. Dosłownie chwilę zajmuje mu przedostanie się do schodów Central Parku, skąd zbiega w kierunku fontanny Bethesda.To jedno z najpopularniejszych miejsc w Nowym Jorku. Spotykają się przy niej miejscowi, turyści i nowożeńcy na ślubnej sesji zdjęciowej. W filmie wokół fontanny ustawione są dorożki (jedną z nich odjeżdża Kevin), w rzeczywistość stoją one trochę dalej.

„Kevin sam w Nowym Jorku". Odwiedziny wujka, czyli wizyta w domu, którego nie ma w Nowym Jorku

Podczas gdy rodzina Kevina siedzi w pokoju hotelowym w Miami, on próbuje odnaleźć wujka. Brat Petera McCalistera mieszka w Nowym Jorku. Rob McCalister wypoczywa w tym czasie w Paryżu, a w jego domu trwa generalny remont. Podobnie jak Kevin nie zastał wujka, tak my w Nowym Jorku nie znajdziemy kamienicy, w której rozgrywają się filmowe sceny. Ten budynek znajduje się w Chicago.

„Kevin sam w Nowym Jorku". Park, gołębie i Carnegie Hall

Po tym, jak nie udaje mu się spotkać z wujkiem, Kevin znów rusza do Central Parku. Scena, w której nocą spaceruje po najpopularniejszym amerykańskim parku idealnie pokazuje to miejsce po zmroku. Jeśli planujecie się tam wybrać, lepiej zrobić to w ciągu dnia. Wieczorem może być niebezpiecznie. Na szczęście Kevin spotkał tam przyjazną duszę, czyli kobietę karmiącą gołębie. W tym miejscu rozgrywa się również finałowa scena, w której policja chwyta "lepkich włamywaczy". Na trop naprowadzają ich wystrzelone przez Kevina fajerwerki (kupione na China Town). Ale za nim do tego dojdzie, nasz bohater z Gołębiarką wybierają się do Carnegie Hall. Nie wiadomo, jak udało im się wejść do jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie, ale przy kubku gorącej czekolady, słuchając znakomitej muzyki odbywają poważną rozmowę. Zanim jednak padną słowa o uczuciach, Kevin postanawia wypowiedzieć się na temat miejsca, w którym się znajduje. "Piękna muzyka, a to jest piękne miejsce" mówi chłopiec i trudno się z nim nie zgodzić. Choć budynek Carnegie Hall z zewnątrz nie zachwyca, to jednak jego historia i to, że występują tu największe gwiazdy światowej muzyki, robi wrażenie.

„Kevin sam w Nowym Jorku" i najpopularniejsza choinka w mieście

Po tym, jak Kevin ratuje dochód sklepu z zabawkami Duncana, nasz bohater udaje się do miejsca, w którym powinien znaleźć się już na początku filmu. Przecież chłopiec uwielbia choinki! To właśnie jest największą wskazówką dla mamy Kevina, która po rozmowie z policjantami doznaje olśnienia i rusza prosto na Rockefeller Center. Scena, w której Kevin i mama rzucają się sobie w objęcia, może wzruszyć. Na Rockefeller Center znajduje się najsłynniejsza nowojorska choinka. Pierwszy raz pojawiła się tam w czasie wielkiego kryzysu, w Wigilię 1931 roku. Słynna gwiazda na czubku miała być symbolem nadziei. Sześciometrowe drzewko udekorowane łańcuchami ustawili miejscowi robotnicy. Coroczną tradycję zapalania lampek na choince przed Rockefeller Center zapoczątkowano oficjalnie w 1933 roku.

„Kevin sam w Nowym Jorku" - kiedy w TV w 2023? Data i godzina emisji

Pierwszą część filmu tradycyjnie można było obejrzeć w Wigilię. Polsat pokaże „Kevina samego w domu" 24 grudnia. Natomiast „Kevina sam w Nowym Jorku" będzie do obejrzenia już w 2024 roku. Polsat zaplanował emisję na 1 stycznia na godzinę 20:00. Zarówno „Kevin sam w Nowym Jorku" jak i „Kevin sam w domu" zawsze wprowadzają w dobry nastrój. Dlatego zawsze warto obejrzeć film o przygodach dzielnego dziecka. I nie trzeba czekać do świąt. Obie części są do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+. W naszej galerii znajdziecie miejsca, związane z nowojorskim obrazem. Może zainspirujecie się i ruszycie w podróż śladami Kevina?