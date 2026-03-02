"Krwawy deszcz" nadchodzi nad Polskę. Wiemy, kiedy się zacznie. Pogoda na marzec 2026 już zaczyna świrować

Tęskniliście? Do Polski nadciąga pył znad Sahary

Mroźna i śnieżna zima zamieni się w ciepłą i słoneczną wiosnę? Synoptycy podkreślają, że zima wciąż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a już niebawem mogą wrócić mrozy. Zanim to jednak nastąpi do Polski nadciągnie inne, niebezpieczne zjawisko. Naukowcy przestrzegają, że nas Europę nadciąga potężna chmura pyłu znad Sahary. Według ekspertów saharyjski pył wpierw dotrze do Francji, Grecji oraz Bułgarii, aby następnie wedrzeć się wgłąb kontynentu.

Dane zebrane z programu Copernicus wskazują, że w środę 4 marca chmura pyłu znad Sahary może dotrzeć także nad Wisłę. Wiatr przeniesie ją na północne obszaru kraju, a następnie na całą długość Polski. To jednak nie wszystko, jak podaje polskieradio24, chmura pyłu na terenie naszego kraju może połączyć się z kolejną, która zostanie naniesiona nad Polskę znad Czech oraz Słowacji. Najwięcej pyłu może być zauważalne na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Podlasiu. Chmura znad Sahary dotrze także na Dolny Śląsk, Śląsk, Opolszczyznę, Podkarpacie oraz Małopolskę.

Czym jest pył znad Sahary i czy jest niebezpieczny dla zdrowia?

Pył znad Sahary to naturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na transportowaniu drobnych cząstek piasku i minerałów z pustyni Sahary na znaczne odległości. Jest to jeden z największych na świecie naturalnych transportów aerozoli, który wpływa na klimat, ekosystemy i jakość powietrza na kilku kontynentach. Pył saharyjski składa się głównie z minerałów takich jak kwarc, kaolinit, illit, chlorit i inne minerały ilaste. Zawiera także śladowe ilości metali, takich jak żelazo, magnez czy wapń. W zależności od regionu Sahary, z którego pochodzi, jego skład może się nieco różnić. Cząsteczki te są zazwyczaj suche, ale w kontakcie z wilgotnym powietrzem mogą służyć jako jądra kondensacji dla chmur, wpływając na pogodę.

Saharyjski pył niesie ze sobą ryzyko "krwawego deszczy". Jest to specyficzne zjawisko, gdy drobiny piasku obecne w atmosferze ściągane są na ziemię. Wówczas owy pył osiada na szybach, samochodach i budynkach.

Większość epizodów pyłu saharyjskiego w Europie nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia ogółu populacji. Jednakże, ze względu na obecność drobnych cząstek stałych (PM10 i PM2.5), może on wpływać na jakość powietrza i stanowić problem dla niektórych grup ludzi:

Osoby z chorobami układu oddechowego: Astmatycy, osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oraz innymi schorzeniami układu oddechowego mogą doświadczać nasilenia objawów, takich jak kaszel, duszności czy świszczący oddech.

Osoby z chorobami serca: Drobne cząsteczki mogą wpływać na układ krążenia, prowadząc do zaostrzenia objawów u osób z chorobą wieńcową czy niewydolnością serca.

Dzieci i osoby starsze: Ich układ oddechowy i odpornościowy jest bardziej wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza.

Alergicy: Choć pył sam w sobie nie jest alergenem, może transportować pyłki roślin, zarodniki grzybów czy inne alergeny, co może nasilać objawy alergii.