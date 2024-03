Nad Polskę nadciągnął pył znad Sahary. Mieszam pół litra tego z wodą i myję samochód. Genialny sposób na pozbycie się żółtego pyłu z karoserii

i Autor: Pixabay

Pył znad Sahary

Nad Polskę nadciągnął pył znad Sahary.

kaja 9:55

Nad Polską pojawił się pył znad Sahary. W piątek, 1 marca będzie on najbardziej odczuwalny i uciążliwy. Wiele osób może odczuwać trudności z oddychaniem. Pył znad Sahary osadza się także na samochodach i tworzy na karoserii swego rodzaju skorupę. Eksperci przestrzegają, by nie pozbywać się go za pomocą szczotki oraz suchej szmatki. To może zniszczyć delikatny lakier karoserii. O wielu skuteczniejsza jest domowa metoda, która sprawi, że lakier będzie błyszczeć.