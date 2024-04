Sprzątaczka pokazała, mi jak prać ręczniki, by pozbyć się bakterii. Do wrzącej wody wsyp 80 g tego proszku. Ręczniki po praniu będą miękkie i śnieżnobiałe. Profesjonalny sposób na pranie ręczników

Wsyp to do garnka i zagotuj wodę. Sposób na błyskawiczne pranie ręczników

Nasze babki gotowały ręczniki. Wysokie temperatury pomagały doprać trudne zabrudzenia oraz zabijały bakterie i inne zarazki. Obecnie gotowanie ręczniki nie jest popularne. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się jednak domowe sposoby na sprzątanie. Gotowanie ręczników jest jednym z takich patentów. Sprawdzi się przede wszystkim gdy jeden z domowników chorował, a Ty chcesz mieć pewność, że na ręcznikach nie zostały żadne zarazki. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi również, że warto raz na jakiś czas wygotować ręczniki, by były one idealnie czyste i miękkie. Jej sposób jest szybki i tani. Do dużego garnka wsyp 80 g sody oczyszczonej (pół szklanki) i zalej wodą. Całość gotuj na małym ogniu. W przypadku małych ręczników możesz je włożyć do garnka i gotować przez około 20 minut. W przypadku większych ręczników, włóż je do wanny i zalej gorącym wywarem z sodą oczyszczoną. Pozostaw na 40 minut i przełóż ręczniki do pralki. Ustaw tradycyjny program piorący.

Dodaj 2 łyżki do pralki i ciesz się niesamowitą świeżością

Jeżeli chcesz, by Twoje ręczniki były maksymalnie odświeżone to do prania dodaj 2 łyżki gliceryny. To genialny game changer podczas prania ręczników. Gliceryna sprawia, że uprane tkaniny nie tracą miękkości oraz są przyjemne w dotyku. Dzięki połączeniu sody oczyszczonej i gliceryny Twoje ręczniki będą idealnie miękkie i czyste.

