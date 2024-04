Sprzątaczka pokazała mi, jak prawidłowo czyścić toaletę. Do muszli klozetowej wrzuć tę kostkę i spuść wodę. Aktywna piania doczyści osad z kamienia w muszli klozetowej. Sposób na czyszczenie toalety

Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić muszlę klozetową. Wrzuć do środka 1 kapsułkę i spuść wodę

Czysta toaleta to czysty dom. W stwierdzeniu jest bardzo wiele prawdy. Niejedne badania wykazały, że to właśnie sedes jest największym siedliskiem bakterii oraz drobnoustrojów. Mogą one unosić się w powietrzu i bezpośrednio wpływać na zdrowie domowników. Opuszczanie deski sedesowej to nie tylko kwestia estetyczna, ale także zdrowotna. Czyszczenie muszli klozetowej wydaje się prostą czynnością. Zasadniczo takie jest, jednak należy pamiętać, by dokładnie wyczyścić wszystkie zakamarki. W muszli klozetowej zbierają się nie tylko bakterie, ale także osad z kamienia oraz zacieki z wody.

Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój sposób na szybkie i skuteczne wyczyszczenie muszli klozetowej. Sprawdzi się on, gdy nie masz pod ręką innych środków czystości. Okazuje się, że kapsułki do zmywarki mają wiele zastosowań, nie tylko podczas zmywania naczyń. Poradzą one sobie także z brudem w toalecie. Wystarczy, że do sedesu wrzucisz kapsułkę do zmywarki i poczekasz aż się rozpuści. Możesz ją pozostawić na całą noc, jednak ważne, by w tym czasie nie spuszczać wody. Po wszystkim dokładnie umyj toaletę i spuść wodę. Jeżeli chcesz usunąć wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia to możesz wrzuconą kapsułkę do zmywarki zalać gorącą wodę, wtedy efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. Dzięki temu trikowi toaleta zalśni czystością, zabrudzenia zostaną usunięte, a nieprzyjemny zapach zlikwidowany.

