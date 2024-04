Zamiast prać materac, robię to, a jest czysty i pachnie świeżością. Wystarczą 3 składniki. Sposób na czysty materac bez prania

Zamiast prać materac, robię to, a jest czysty i pachnie świeżością. Wystarczą 3 składniki

Pranie materaca to czynność, którą większość z nas wykonuje dopiero wtedy, gdy zauważymy na nim nieestetyczne plamy. A przecież to na nim spędzamy całą noc i w dużej mierze to on odpowiada za spokojny, regenerujący sen. Niestety nie każdy z nas nawet zdaje sobie sprawę z faktu, że materac powinno się przynajmniej raz w tygodniu odświeżyć. Jak to zrobić bez pomocy profesjonalnego sprzętu lub firmy piorącej? Otóż pranie materaca możesz wykonać samodzielnie, wykorzystując produktu, które masz w swoim domu. Po pierwsze usuń plamy z materaca mieszanką 100 ml płynu do prania i 100 ml wody utlenionej. Nałóż ją na zabrudzenia i pocieraj gąbką, aż znikną. Następnie odśwież materac, posypując go równomiernie sodą oczyszczoną. Możesz do niej dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Pozostaw na 30 minut, po czym dokładnie odkurz. Materac będzie czysty i pachnący.

Jak uprać materac w domu?

Jak już wspomniałam wcześniej, na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Dlatego warto prać go raz na 2-3 miesiące. Są modele, które posiadają zdejmowany pokrowiec, więc to na pewno ułatwia zadanie. Można także odświeżyć materac za pomocą myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Niektóre mopy parowe posiadają specjalną nakładkę do tapicerki. Można ją śmiało zastosować w przypadku prania materaca.