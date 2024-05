Przejmująca tragedia

Strażak Przemek chciał uratować życie kobiety. Zginął w dniu swojego święta

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 5:06

4 maja to w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Strażaka. Właśnie tego dnia, strażak ochotnik, jadący swoim Audi do brata zobaczył, że kierująca fordem się zagapiła. Przemek robił wszystko, aby nie doszło do tragedii. Nic to jednak nie dało. Wypadek miał miejsce, a druh zginął na miejscu. Kierująca fordem Hanna J. (47 l.), za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym może trafić do więzienia.