"Super Express" z wizytą w lokalu Mentzena. Lider Konfederacji ma problem

Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, jest współwłaścicielem pubu w centrum Torunia. Oprócz piwa i drinków serwuje w nim burgery. Nasi dziennikarze chcieli w piątek (17 maja) zjeść coś w lokalu Mentzena. Apetyty i ciekawość trzeba było zaspokoić w innym miejscu. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu drzwi pubu Mentzena były zamknięte. Na drzwiach wisiała kartka niczym z okresu PRL, z informacją o tym, że lokal jest nieczynny. - Dzisiaj pub jest nieczynny. Może Pan tutaj zamówić, ale toaleta też nie działa. Mamy awarię - powiedziała naszemu dziennikarzowi pracownica w ogródku przy pubie.

- Co się stało? - zapytał dziennikarz "Super Expressu"?

- Po prostu nas zalali. Mamy awarię. Popękały rury kanalizacyjne. Teraz to usuwają i naprawiają - wyjaśniła kobieta.

Jak widać, zbliżające się wybory do parlamentu europejskiego to obecnie nie jedyne zmartwienie lidera Konfederacji. Na razie nie wiadomo, kiedy pub Sławomira Mentzena zostanie znów otwarty. Ciekawostką jest, że kamienica, w której mieści się lokal, należała kiedyś do rodziny słynnego astronoma Mikołaja Kopernika. Jego rodzina to byli bogaci kupcy. Stać ich było na wielką kamienicę na Starym Rynku. Po II wojnie światowej w kamienicy był Dom Towarowy. Przez kilka lat po tym jak się spalił, tylko straszył swym wyglądem. Obecnie mieści się w nim centrum handlowe. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z wizyty naszych dziennikarzy w toruńskim pubie Sławomira Mentzena.

