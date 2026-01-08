Znane nazwisko, szybka kariera i… brak pomocy? Helena Englert znów się tłumaczy

Nazwisko Englert od lat elektryzuje polskie środowisko artystyczne. Nic więc dziwnego, że kariera Heleny Englert od początku budzi ogromne emocje. Młoda aktorka w krótkim czasie znalazła się w centrum uwagi mediów, a wraz z popularnością pojawiły się pytania o to, na ile jej sukces jest efektem talentu czy ciężkiej pracy, a na ile wsparcia wpływowych rodziców. Sama zainteresowana konsekwentnie zaprzecza tej drugiej opcji.

Helena Englert znów się tłumaczy. Tym razem chodzi o PIENIĄDZE

Helena Englert była gościnią najnowszego odcinka podcastu "Imponderabilia", gdzie w rozmowie z Karolem Paciorkiem nie unikała tematów, które od dawna wzbudzają kontrowersje. Młoda aktorka otwarcie przyznała, że marzy o dużych pieniądzach, ale podkreśliła, że nie są one efektem rodzinnych pożyczek.

Według jej relacji, finansową samodzielność zaczęła bardzo wcześnie. Pierwsze pieniądze miała zarobić już jako 15-latka, gdy dostała rolę w popularnym serialu telewizyjnym. To wtedy, po zapisaniu się do agencji aktorskiej i przejściu castingu, zaczęła otrzymywać własne wynagrodzenie. Jak zaznaczyła, nawet niewielkie stawki były dla nastolatki ogromnym zastrzykiem niezależności i pozwalały jej pokrywać podstawowe wydatki.

W trakcie rozmowy padło jednak jedno zastrzeżenie. Helena przyznała, że był moment, kiedy rodzice rzeczywiście wsparli ją finansowo. Chodziło o czas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdy utrzymywała się głównie z oszczędności zarobionych wcześniej w Polsce (np. podczas gry w serialu "Barwy szczęścia"). Jan Englert i Beata Ścibakówna mieli wtedy przesyłać córce kieszonkowe, które było tak niewielkie, że i tak musiała dokładać do życia z własnych środków! Po tym okresie, jak zapewnia, całkowicie stanęła na własnych nogach.

Rzeczywiście, rodzice pomagali mi raz finansowo tylko, jak mieszkałam w Stanach. No i wtedy było tak, że miałam tam moje pieniądze zarobione w złotówkach, tam się wydawało w dolarach, no i jakby dostawałam od nich jakieś kieszonkowe, takie, które i tak mi na nic nie starczało, więc ja i tak z tego co zarobiłam wcześniej, to sobie dokładałam. A potem to już się chyba sama utrzymywałam - powiedziała w podcaście Helena Englert.

