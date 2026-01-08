To oni wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami" obok Zenka Martyniuka? Sensacyjne doniesienia

Taki będzie skład nowego "Tańca z Gwiazdami"?

Sensacją nowego "Tańca z Gwiazdami" miałaby być konkurencja matki i córki. Polsat intensywnie rozmawia ponoć z Beatą Ścibakówną (57 l.) i jej córką Heleną Englert (25 l.). Pikanterii dodaje fakt, że na widowni wspierałby je sam Jan Englert (82 l.).

Kacperek z "Rodzinki.pl" w "Tańcu z Gwiazdami". Wystąpi też gwiazda "Na dobre i na złe"

Pewny jest już udział gwiazdora "Rodzinki.pl" Mateusza Pawłowskiego (21 l.) czyli uwielbianego przez widzów Kacperka. Jego serialowi bracia - Adam Zdrójkowski (25 l.) i Maciej Musiał (30 l.) - wystąpili już w "TzG", a w ostatniej edycji na parkiecie wygłupiał się także jego "tata" czyli Tomasz Karolak (54 l.). Pewniakiem jest podobno aktorka doskonale znana widzom z "Na dobre i na złe" - Emilia Komarnicka (40 l.). W grudniu pojawiły się także informacje, że w programie możemy zobaczyć rywalizujące ze sobą małżeństwo - Piotra Głowackiego (45 l.) i jego żonę Agnieszkę (43 l.), również aktorkę.

NIE PRZEGAP: Kacperek z "Rodzinki.pl" nagle zniknął z show-biznesu. Tak teraz wygląda Mateusz Pawłowski. Co się z nim działo?

Występ rozważa też aktor Sebastian Fabijański (38 l.). - Na pewno byłby to objaw mojej nieprzewidywalności. Myślę, że "Taniec z gwiazdami" to jest program, który na pewno tanecznie byłby dla mnie czymś super rozwojowym: ruchowo, w ciele, itd. - powiedział w rozmowie z Eska.pl.

Najlepszym, co mógłbym zrobić w takim programie, to pokazać to, jaki jestem. Nie kreować się na żadną postać skomplikowanego artysty, grzecznego misia, tylko żeby ludzie zobaczyli, że jestem - wydaje mi się - inteligentnym, utalentowanym człowiekiem z poczuciem humoru, który ma coś do pozostawienia po sobie na tym świecie

- wyjawił.

Kto waszym zdaniem powinien jeszcze wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

Sonda Kto powinien wystąpić w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Doda Maryla Rodowicz Anna Lewandowska Ewa Chodakowska Natalia Kukulska Kayah Beata Kozidrak Krystyna Janda Małgorzata Kożuchowska Kasia Kowalska Sylwia Grzeszczak Margaret Viki Gabor Borys Szyc Artur Żmijewski Sebastian Fabijański