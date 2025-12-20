Gwiazda hitu TVP wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Taniec nie jest jej obcy!

20 lat "Tańca z Gwiazdami"! Program nie traci na popularności

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu, dokładnie 16 kwietnia 2005 roku.

Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Kilka tygodni temu do historii przeszła jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Kryształową Kulę wygrał Mikołaj "Bagi" Bagiński, któremu na parkiecie towarzyszyła Magdalena Tarnowska.

Zobacz również: Seksowna Justyna Steczkowska rozgrzała publiczność do czerwoności. W bieliźnie szalała na parkiecie!

Z "Na dobre i na złe" do "Tańca z Gwiazdami"? Widzowie czekają na to od dawna!

Obecnie trwają prace nad osiemnastą edycją programu. Giełda nazwisk uczestników ruszyła jeszcze w trakcie trwania poprzedniego sezonu. Informowaliśmy o możliwym udziale w show... Zenona Martyniuka! Nie jest również tajemnicą, że Edward Miszczak chętnie zobaczyłby na parkiecie Helenę Englert. Młoda aktorka może przy tym liczyć na rekordowe wynagrodzenie.

Mówi się również, że na parkiecie może pojawić się... Sebastian Fabijański. Doniesienia o udziale aktora w programie powracają regularnie od kilku lat. Podczas minionej edycji gwiazdor był obecny na widowni. Z kolei podczas finału na ściance pozowała Emilia Komarnicka! Jak informuje "Fakt", gwiazda "Na dobre i na złe" prawdopodobnie weźmie udział w show Polsatu.

Stacja już od dłuższego czasu zabiegała o jej udział w show, jednak Emilia zawsze miała na głowie inne sprawy. Teraz w końcu uznała, że znajdzie czas na to, by podjąć to wyznanie - przekazał informator.

Taniec nie jest jej obcy. Komarnicka oprócz studiów aktorskich ukończyła również Państwowe Studium Choreograficzne na kierunku taniec współczesny. Od dawna przyjaźni się również z weteranem "Tańca z Gwiazdami", czyli Stefano Terrazzino. Razem występują w spektaklu muzyczno-tanecznym "Kto ma klucz", gdzie wcielają się w parę w kryzysie. Na scenie partneruje im również Sara Janicka.

Zobacz również: Kolejny rozwód w show-biznesie! Chodzi o finalistkę "Tańca z Gwiazdami". W tle Maciej Zakościelny

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie