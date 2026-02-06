Piotr Mróz jest typem gwiazdy, która angażuje się w akcje nie tylko po to, żeby zdobyć popularność. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, jakie ma zdanie na temat Dody i jej pomocy zwierzętom. Gwiazda jakiś czas temu poprowadziła spektakularną akcję pomocy zwierzętom w czasie mrozów, nagłaśniała sytuację schronisk, zamykała niewłaściwe placówki i sama przekazała fundusze. Aktor nie krył jednak swojej irytacji wobec tych, którzy na fali popularności próbują robić "modne akcje", ograniczając je do kilku bud dla psów albo pojedynczych wpisów w social mediach.

Piotr Mróz o pomocy Dody dla zwierząt. Mówi wprost, co o tym myśli

Piotr Mróz jasno wskazał, że choć kocha zwierzęta i uważa pomoc im za niezwykle ważną, równie istotne jest pamiętanie o ludzkiej stronie wsparcia.

W momencie, kiedy rzeczywiście Dorota się bardzo fajnie zaangażowała, tam rzeczywiście przekazuje swoje środki i ta pomoc jest namacalna i zrobiła dużą robotę, żeby pewne schroniska pozamykać, żeby to nagłośnić i żeby sytuacja w tych schroniskach się zmieniła. Czasem mnie po prostu śmieszy... To jak widzę gwiazdy, które mówią: "kochani, zbieramy na dwie budy dla piesków" (...) Osoba, która ma wysoki status, powiedzmy, społeczny i materialny. Ja bym po prostu te budy kupił, więc szanuję w momencie, kiedy ktoś naprawdę angażuje się tak jak Dorota i robi to z serca i chce pomóc. Przekazuje swoje środki i nagłaśnia (...) Chciałbym, żeby po prostu z tego nie powstała jakaś taka moda i pompowanie zasięgów - mówi "Super Expressowi" Mróz.

Aktor opowiedział, że sam angażuje się w pomoc, ale robi to dyskretnie. W jego opinii zarówno gwiazdy, jak i zwykli ludzie powinni pamiętać, że warto pomagać tym, którzy nie mają głosu, zarówno zwierzętom, jak i ludziom w potrzebie.

To jest piękna inicjatywa i ja bym też chciał tutaj wysunąć jakiś taki apel, że trzeba pomagać zwierzakom, one są w bardzo dużej potrzebie, są bezbronne często i nie mają głosu, więc nie są w stanie same walczyć o swoje prawa, ale chciałbym też, żeby powstał trend w tym wszystkim pomagania drugiemu człowiekowi, żebyśmy się skupili na osobach bezdomnych, że osoba bezdomna to nie jest menel, to nie jest żul, to nie jest wyrzutek społeczeństwa, tylko to jest człowiek na zakręcie. Dzisiaj, jeżeli mamy dach nad głową, to powinniśmy dziękować Panu Bogu, ale nic nie jest dane raz i na zawsze, więc oprócz tego pomagania zwierzętom, co jest bardzo piękną inicjatywą, chciałbym, żeby też wśród gwiazd panował taki ruch, taki trend na pomaganie ludziom, żebyśmy nie odtrącali tych najsłabszych, tych najbiedniejszych, żebyśmy nie unikali człowieka, który gdzieś tam leży w podziemiach na dworcu i nie uważali go za trędowatego, za wyrzutka społeczeństwa, bo gdzieś tam jest na zakręcie życiowym i nawet jeśli jest pod wpływem alkoholu, wyciągajmy też pomocną dłoń do ludzi, więc inicjatywę pomagania zwierzętom piękna, ale też nagłaśniajmy inicjatywę pomagania ludziom. I nie zapominajmy, prawda, o tym drugim problemem - mówi nam Piotr Mróz.

W rozmowie padło też mocne przesłanie: publiczne nagłaśnianie działań ma sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście przynosi efekty i zwraca uwagę na realny problem, a nie staje się trendem w social mediach.

Bo dla mnie zawsze najważniejszy będzie człowiek, mimo że kocham psy, kocham zwierzęta, ale gdybym, no nie chcę tutaj mówić, bo to znowu może być viralowo... więc pomagajmy zwierzętom jak najbardziej, ale skupmy się też na ludziach, bo jest dużo osób, którym też trzeba pomóc i fajnie by było też się w to zaangażować - podkreśla Piotr Mróz.

Rozmawiała Julita Buczek

