Piotr Mróz od kilku lat regularnie pojawia się na ekranach telewizorów i zdobył sympatię widzów nie tylko dzięki aktorskiej kreacji, ale również naturalności i bezpośredniości w kontaktach z fanami. Popularność przyniósł mu udział w serialu "Gliniarze", a szerokie grono widzów zapamiętało go również z występów w programach rozrywkowych, gdzie udowodnił, że ma w sobie ogromny dystans oraz poczucie humoru. Jednak w ostatnim czasie to nie kariera, a życie uczuciowe aktora znalazło się na językach jego fanów.

Serce Piotra Mroza jest zajęte. Szok, co wyjawił aktor

Aktor oficjalnie potwierdził, że znów jest w szczęśliwym związku. Choć nie zdradza szczegółów i nie pokazuje partnerki w mediach, nie ukrywa, że jest to dla niego wyjątkowy czas. Mróz podkreśla, że tym razem stawia przede wszystkim na spokój i dojrzałość.

Nie jest to żaden medialny związek i nie chciałbym się dzielić z nim z całym światem. Doszedłem do wniosku, że na pewnym etapie w życiu trzeba coś zostawić tylko dla siebie (...) Uzewnętrznianie się z nową relacją nie zawsze wychodzi na dobre - powiedział "Życiu na gorąco"

Aktor przyznał również, że po rozstaniu z Agnieszką zrobił sobie dłuższą przerwę, by móc uporządkować własne emocje.

Nie przeskakiwałem z jednego związku w drugi. To droga do porównywania, krzywdząca i dla siebie, i dla drugiej osoby - mówił "Życiu na gorąco".

Piotr Mróz zdradził także, że coraz częściej myśli o stabilizacji i przyszłości. Choć nie chce się spieszyć, nie wyklucza, że wkrótce zdecyduje się na kolejny krok.

Życzyłbym sobie tego, ale świadom jestem, że życie czasem układa się inaczej, niż planujemy. Nie chcę mówić, że to już 'ta jedyna', ale jest to relacja, którą traktuję bardzo odpowiedzialnie - wyjawił w tym samym wywiadzie.

Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Mróz wyjawił, że media przypisywały mu sporo nowych partnerek. Wiązany był z Martą Krupą, jednak to nie ona jest jego wybranką.

Marta Krupa, Dorota Rabczewska, Ewa z Rolnika - żaden medialny związek. Ja sobie doszedłem do wniosku i sobie postanowiłem, że kolejną relację będę wszelkimi możliwymi sposobami bronił, chronił, ukrywał... Jest ktoś w moim życiu, coś się tworzy fajnego i nie mogę powiedzieć, że jestem w związku, ale już też nie mogę powiedzieć, że jestem singlem - mówił jakiś czas temu w "Super Expressie".

