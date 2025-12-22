"Sanatorium miłości": Znaleźli miłość w programie TVP

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Na fali jego popularności Telewizja Polska kilka lat temu wypuściła kolejny program randkowy. "Sanatorium miłości" skupia się na osobach, które ukończyły 60. rok życia i szukają miłości. Pierwszy sezon zadebiutował na antenie TVP w styczniu 2019 roku.

W tym roku wyemitowano siódmą edycję programu. Widzowie z odcinka na odcinek mogli obserwować, jak rodzi się uczucie między Urszulą Wojtecką a Stanisławem Kęsickim. W finale "Sanatorium miłości" Ula otrzymała tytuł królowej turnusu i chociaż to nie Stanley zasiadł wtedy koło niej jako król, to właśnie on podbił jej serce.

Urszula ma za sobą nieudane małżeństwo, a po rozwodzie poświęciła się pracy i wnukom. Nie miała ochoty na randkowanie. Gdy zgłosiła się do show TVP, nie sądziła, że tak bardzo zmieni się jej życie. Stanley również ma za sobą trudne małżeństwo. Przed udziałem w "Sanatorium miłości" sam był wiernym widzem.

Uczucie przetrwało zakończenie programu, a zakochani są niemal nierozłączni. Niedawno w gronie przyjaciół wyjechali na Wyspy Zielonego Przylądka. Z wakacji powrócą już jako narzeczeni. Jak przekazuje portal TVP, w przygotowaniu zaręczynowej niespodzianki pomogli Stanisławowi przyjaciele. Tylko kilka osób znało plany seniora.

Stanley poprosił nas o pomoc. Znaleźliśmy odpowiednie miejsce na plaży, przywieźliśmy ozdoby, torebkę w kształcie muszli na pierścionek i walizeczkę na obrączki. Tajemnica była dotrzymana do końca - powiedzieli Ala i Mario, przyjaciele Stanleya.

Podczas wyjazdu Alicja zorganizowała przyjęcie w hawajskim stylu. W pewnym momencie Stanisław ukląkł przed swoja ukochaną, wyciągnął pierścionek i zapytał: "Czy zostaniesz moją królową?".

Ja byłam totalnie zaskoczona. Myślałam: "dzień hawajski, co ta Ala wymyśliła". Do samego końca nie wiedziałam, co się dzieje. Kompletnie się tego nie spodziewałam - cytuje słowa Urszuli TVP.

