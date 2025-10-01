Grażyna z "Sanatorium miłości" pokazała ukochanego. Z Kazimierzem są nierozłączni. "Jeden drugiego na pewno nie zostawi"

2025-10-01

Grażyna i Kazimierz poznali się dzięki "Sanatorium miłości" i od pierwszej rozmowy wiedzieli, że są sobie pisani. Dziś mówią jednym głosem: są szczęśliwi, nierozłączni i z dnia na dzień ich uczucie staje się jeszcze silniejsze.

Historia Grażyny z "Sanatorium miłości" i Kazimierza przypomina bajkę. Wszystko zaczęło się, kiedy to mężczyzna zobaczył ją na ekranie. Dziś zgodnie przyznają:

Jesteśmy szczęśliwi. Charakterem się zgadzamy, nie ma żadnych problemów.

Miłość od pierwszej rozmowy

Kazimierz wypatrzył Grażynkę w jednym z odcinków "Sanatorium miłości". Mężczyzna postanowił poznać seniorkę i z pomocą kolegi udało mu się zostawić jej wiadomość. Po pewnym czasie kuracjuszka oddzwoniła na pozostawiony w skrzynce na listy numer i udało mu się nawiązać z nią kontakt. Zanim spotkali się na żywo, rozmawiali godzinami przez telefon.

Od kwietnia już byliśmy w kontakcie przez telefon. Tylko tyle, że ona pracowała, musiała tam być (w Holandii - przyp.red.), bo miała umowę. A po skończeniu się umowy przyjechała, no i już jesteśmy

– wspomina Kazimierz. Grażyna dodaje:

Choć byłam w Holandii, a wokół było wielu ludzi, wielu mężczyzn się odzywało, to ja mówiłam: dziękuję. Bo wiedziałam, że to właśnie Kazimierz jest tym jednym.

Para zgodnie przyznaje, że świetnie odnajduje się w codziennym życiu. Choć pracami domowymi zajmuje się głównie Grażynka, to Kazimierz dzielnie jej pomaga.

Nasze życie toczy się spokojnie, dzień zaczyna się kawą, śniadaniem, uśmiechem. Mamy czas dla siebie i nie ma między nami kryzysów

- mówi nam Grażyna z "Sanatorium miłości"

Zaręczyny Grażyny i Kazimierza oraz plany na przyszłość

Zaręczyny odbyły się szybko i bardzo skromnie, bez świadków i wystawnej oprawy.

Nie robiliśmy nic tam pod publikę, żeby tam gdzieś w restauracji czy w domu, czy tam gości wołać, czy coś. Dla siebie po prostu, żeby jeden drugiemu zaufał już na 100% i żeby wiedział, że będziemy razem.

– tłumaczy Grażyna.

Czy w takim razie w planach jest ślub?

Kiedyś na pewno będzie. Na razie mamy wiele obowiązków, dużo jeździmy, więc nie planujemy tego od razu

– mówi Grażyna.

Kuracjuszka w końcu odnalazła prawdziwą miłość. Grażynka cieszy się każdą chwilą spędzoną u boku ukochanego i razem planują przyszłość.

Jesteśmy nierozłączni. (...) Jeden drugiego na pewno nie zostawili

– podsumowuje Grażyna.

