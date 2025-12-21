Zmarła Tatiana Radziwiłł. Arystokratka miała 86 lat

Nie żyje księżna Tatiana Radziwiłł

Nie żyje księżna Tatiana Radziwiłł. Informację o śmierci arystokratki jako pierwsze przekazały francuskie media. Księżna odeszła w piątek, 19 grudnia w wieku 86 lat. Radziwiłł była usposobieniem starej europejskiej arystokracji.

Urodziła się 28 sierpnia 1939 roku we Francji. Jej ojcem był Dominik Rainer Radziwiłł, oficer Wojska Polskiego i potomek jednego z najpotężniejszych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Matką była księżna Eugenia z Grecji i Danii. Tatiana miała powiązania z wieloma europejskimi rodami królewskimi.

Kilka dni po narodzinach księżnej wybuchła II wojna światowa, a jej rodzina musiała uciekać z Francji. Tatiana Radziwiłł dzieciństwo spędziła głównie w Afryce Południowej. To wtedy zaprzyjaźniła się z Zofią, przyszłą królową Hiszpanii. Arystokratki przyjaźniły się przez całej życie. Po zakończeniu wojny Radziwiłłowie wrócili do Europy.

Tatiana Radziwiłł kontynuowała dzieło przodków

Tatiana Radziwiłł otrzymała doskonałe wykształcenie. Biegle posługiwała się pięcioma językami. Na Uniwersytecie Paryskim studiowała pielęgniarstwo i bakteriologię. To wtedy poznała kardiologa Jeana Henri Frucharda, syna pułkownika Henri Frucharda. Pobrali się 24 marca 1966 roku w Atenach. Na ich ślubie gościli członkowie m.in. greckiej i duńskiej rodziny królewskiej. Małżonkowie zamieszkali w Paryżu i doczekali się dwójki dzieci.

Księżna łączyła pracę zawodową z arystokratycznymi obowiązkami. Dbała o dorobek i pamięć przodków. Opiekowała się archiwum swojej babki Marii Bonaparte, która zajmowała się psychoanalizą i zdrowiem psychicznym kobiet.

