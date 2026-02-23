Jak będzie wyglądała Violetta Villas w filmie o tej wielkiej gwieździe? Ujawniono!

To już się dzieje! Ruszył kolejny etap zdjęć do filmu "Violetta Villas", produkcji, na którą czekają tysiące fanów legendarnej diwy. Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, twórczyni głośnego i wielokrotnie nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna" docenionego m.in. na festiwalach w Krakowie, Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu oraz nominowanego do Paszportów "Polityki". Nad całością czuwa Lava Films - firma, która ma na koncie międzynarodowe sukcesy i hit "Dziewczyna z igłą". Do kin film wprowadzi Kino Świat jesienią 2026 roku.

Będziecie chcieli zobaczyć tę wyjątkową produkcję? Właśnie ujawniono kolejne zdjęcie przedstawiające filmową Villas!

Drzymalska jako Violetta Villas. Dobry wybór? Jest zdjęcie!

W ikonę polskiej estrady wcieli się Sandra Drzymalska uznawana za jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Widzowie znają ją z filmów "Simona Kossak" i "Biała odwaga". Na ekranie partnerować jej będą m.in. Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz czy Christo Szopov.

Ekipa pracuje na planach w Warszawie, na Śląsku oraz w Bułgarii. Zdjęcia mają zakończyć się w kwietniu 2026 roku. Spektakularną metamorfozę Drzymalskiej przygotowuje duet charakteryzatorów nominowanych do Oscara za film "Brzydka siostra", czyli Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Efekty robią wrażenie - 32-letnia aktorka wygląda niczym klon zmarłej w 2011 r. piosenkarki. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii!

"Violetta Villas" - o czym będzie film?

Film pokaże Villas nie tylko jako sceniczną boginię, która podbiła Paryż i Las Vegas, ale też jako kobietę i matkę. Twórcy skupiają się na pierwszej dekadzie jej kariery - czasie wielkich triumfów i pierwszych rys na legendzie.

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu — niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń - mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

Produkcję wspierają polskie i bułgarskie instytucje filmowe. Już dziś wydaje się, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier 2026 roku.

