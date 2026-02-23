Jak będzie wyglądała Violetta Villas w filmie o tej wielkiej gwieździe? Ujawniono!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-23 21:01

Już za kilka miesięcy do kin trafi film "Violetta Villas" opowiadający historię tej wielkiej, polskiej gwiazdy. W piosenkarkę wciela się Sandra Drzymalska. Zdjęcie aktorki w charakteryzacji właśnie ujrzało światło dzienne. Jest podobna do Villas? Sami oceńcie!

Super Express Google News

To już się dzieje! Ruszył kolejny etap zdjęć do filmu "Violetta Villas", produkcji, na którą czekają tysiące fanów legendarnej diwy. Za kamerą stanęła Karolina Bielawska, twórczyni głośnego i wielokrotnie nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna" docenionego m.in. na festiwalach w Krakowie, Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu oraz nominowanego do Paszportów "Polityki". Nad całością czuwa Lava Films - firma, która ma na koncie międzynarodowe sukcesy i hit "Dziewczyna z igłą". Do kin film wprowadzi Kino Świat jesienią 2026 roku.

Będziecie chcieli zobaczyć tę wyjątkową produkcję? Właśnie ujawniono kolejne zdjęcie przedstawiające filmową Villas!

Zobacz także: Witkowski odwiedził dom Violetty Villas w Lewinie. "Czuć smutek tego miejsca". Jedno zdjęcie wystarczyło

Drzymalska jako Violetta Villas. Dobry wybór? Jest zdjęcie!

W ikonę polskiej estrady wcieli się Sandra Drzymalska uznawana za jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Widzowie znają ją z filmów "Simona Kossak" i "Biała odwaga". Na ekranie partnerować jej będą m.in. Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz czy Christo Szopov.

Ekipa pracuje na planach w Warszawie, na Śląsku oraz w Bułgarii. Zdjęcia mają zakończyć się w kwietniu 2026 roku. Spektakularną metamorfozę Drzymalskiej przygotowuje duet charakteryzatorów nominowanych do Oscara za film "Brzydka siostra", czyli Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Efekty robią wrażenie - 32-letnia aktorka wygląda niczym klon zmarłej w 2011 r. piosenkarki. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz także: Tak wygląda grób Violetty Villas. Szok, co się na nim znalazło

"Violetta Villas" - o czym będzie film?

Film pokaże Villas nie tylko jako sceniczną boginię, która podbiła Paryż i Las Vegas, ale też jako kobietę i matkę. Twórcy skupiają się na pierwszej dekadzie jej kariery - czasie wielkich triumfów i pierwszych rys na legendzie. 

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu — niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń - mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

Produkcję wspierają polskie i bułgarskie instytucje filmowe. Już dziś wydaje się, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier 2026 roku.

Zobacz także: Nowe ujęcia z "Lalki" Netfliksa. Na bogato. Co za stroje! Wiadomo, kto dołączył do obsady

Zobacz więcej zdjęć. 14-letnia Zosia Cieszyńska znów na ustach internautów. Poszło o strój młodziutkiej córki Lenskiej i Cieszyńskiego!

Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?
Zosia Cieszyńska, Alżbeta Lenska
Galeria zdjęć 55
QUIZ PRL. Wszystko o Violetcie Villas. Jesteś ekspertem czy tylko fanem? Rozwiąż quiz!
Pytanie 1 z 10
Kto odkrył talent młodej Czesławy (później znanej jako Violetta Villas) w szkole muzycznej?
Violetta Villas
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sandra Drzymalska
VIOLETTA VILLAS