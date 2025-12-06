Tak wygląda grób Violetty Villas. Szok, co się na nim znalazło

Violetta Villas - ikona polskiej estrady, kobieta o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w historii rodzimej muzyki, przez lata zachwycała scenicznym przepychem i niepowtarzalną barwą. Niestety, jej ostatnie lata życia były dalekie od blasku reflektorów. Artystka mieszkała wtedy w Lewinie Kłodzkim pod opieką Elżbiety B., w domu, który, jak później ujawniono, znajdował się w opłakanym stanie. Warunki, w jakich funkcjonowała gwiazda, budziły przerażenie.

Tak wygląda grób Violetty Villas na warszawskich Powązkach

W 2011 roku Polska obiegła dramatyczna informacja o śmierci Villas. Oględziny ciała artystki ujawniły liczne krwiaki i odleżyny, co natychmiast wzbudziło podejrzenia co do tego, jak wyglądała jej codzienność w ostatnich miesiącach życia. To wydarzenie wstrząsnęło fanami i opinią publiczną, otwierając dyskusję o tym, jak łatwo wielkie gwiazdy mogą zostać pozostawione same sobie.

Do końca grudnia czekamy na pełny raport w tej sprawie. Ale już wiemy, że pani Villas była przed śmiercią w bardzo złym stanie zdrowia. Miała na ciele liczne odleżyny, co dowodzi, że ostatnie dni, a może nawet tygodnie spędziła unieruchomiona. Będziemy kontynuować dochodzenie, by ustalić, czy w jej przypadku nie doszło do zaniechania udzielenia pomocy przez opiekunkę, panią Elżbietę Budzyńską - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem Ewa Ścierzyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Po śmierci wokalistka została pochowana na Starych Powązkach, nekropolii, na której spoczywa wiele ważnych postaci polskiej kultury. To właśnie tam wybrali się nasi dziennikarze, by sprawdzić, w jakim stanie znajduje się grób niezwykłej divy. Wykonane przez nas zdjęcia pokazują miejsce spoczynku Villas w otoczeniu wielu kolorowych kwiatów i zniczy w kształcie serc. Widok ten wywołuje refleksję, mimo upływu lat pamięć o artystce wciąż trwa, a na jej mogile nie brakuje śladów odwiedzin fanów!

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych krążyło nowe zdjęcie grobu Villas, które ponownie wzbudziło zainteresowanie jej osobą. Wielu użytkowników komentowało, że mimo dramatycznych okoliczności końcówki jej życia, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej potężny głos, kolorowe kreacje, barwna osobowość, wszystko to sprawia, że Villas żyje w pamięci publiczności i nadal fascynuje nowe pokolenia słuchaczy.

