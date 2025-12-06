Tak wygląda grób Violetty Villas. Szok, co się na nim znalazło

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-06 16:04

Choć od śmierci Violetty Villas minęło już wiele lat, legenda wyjątkowej wokalistki nie gaśnie. Artystka, której talent i ekstrawagancki styl elektryzowały publiczność przez dekady, wciąż budzi emocje, zarówno wśród fanów, jak i dziennikarzy. Nasza redakcja "Super Expressu" odwiedziła jej grób na warszawskich Starych Powązkach, a zdjęcia, które tam wykonaliśmy, poruszają do łez!

Violetta Villas - ikona polskiej estrady, kobieta o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w historii rodzimej muzyki, przez lata zachwycała scenicznym przepychem i niepowtarzalną barwą. Niestety, jej ostatnie lata życia były dalekie od blasku reflektorów. Artystka mieszkała wtedy w Lewinie Kłodzkim pod opieką Elżbiety B., w domu, który, jak później ujawniono, znajdował się w opłakanym stanie. Warunki, w jakich funkcjonowała gwiazda, budziły przerażenie.

Zobacz też: „Zdejmijcie tę głowę!” – oburzenie nad grobem Violetty Villas. "Halloween i Wszystkich Świętych w jednym"

Tak wygląda grób Violetty Villas na warszawskich Powązkach

W 2011 roku Polska obiegła dramatyczna informacja o śmierci Villas. Oględziny ciała artystki ujawniły liczne krwiaki i odleżyny, co natychmiast wzbudziło podejrzenia co do tego, jak wyglądała jej codzienność w ostatnich miesiącach życia. To wydarzenie wstrząsnęło fanami i opinią publiczną, otwierając dyskusję o tym, jak łatwo wielkie gwiazdy mogą zostać pozostawione same sobie.

Do końca grudnia czekamy na pełny raport w tej sprawie. Ale już wiemy, że pani Villas była przed śmiercią w bardzo złym stanie zdrowia. Miała na ciele liczne odleżyny, co dowodzi, że ostatnie dni, a może nawet tygodnie spędziła unieruchomiona. Będziemy kontynuować dochodzenie, by ustalić, czy w jej przypadku nie doszło do zaniechania udzielenia pomocy przez opiekunkę, panią Elżbietę Budzyńską - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem Ewa Ścierzyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Po śmierci wokalistka została pochowana na Starych Powązkach, nekropolii, na której spoczywa wiele ważnych postaci polskiej kultury. To właśnie tam wybrali się nasi dziennikarze, by sprawdzić, w jakim stanie znajduje się grób niezwykłej divy. Wykonane przez nas zdjęcia pokazują miejsce spoczynku Villas w otoczeniu wielu kolorowych kwiatów i zniczy w kształcie serc. Widok ten wywołuje refleksję, mimo upływu lat pamięć o artystce wciąż trwa, a na jej mogile nie brakuje śladów odwiedzin fanów!

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych krążyło nowe zdjęcie grobu Villas, które ponownie wzbudziło zainteresowanie jej osobą. Wielu użytkowników komentowało, że mimo dramatycznych okoliczności końcówki jej życia, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej potężny głos, kolorowe kreacje, barwna osobowość, wszystko to sprawia, że Villas żyje w pamięci publiczności i nadal fascynuje nowe pokolenia słuchaczy.

Zobacz też: Tak dziś wygląda dom Violetty Villas. Jeszcze niedawno willa była ruiną

Zobacz naszą galerię: Tak wygląda grób Violetty Villas. Szok, co się na nim znalazło

Tak wygląda grób Violetty Villas. Szok, co się na nim znalazło
16 zdjęć
Sonda
Lubiłeś/aś przeboje Violetty Villas?
Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VIOLETTA VILLAS