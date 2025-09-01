Dom Violetty Villas ma burzliwą historię – artystka mieszkała tam w fatalnych warunkach pod opieką kobiety, która później została skazana za nieudzielenie jej pomocy.

Po śmierci gwiazdy willa popadała w ruinę – opiekunka nie chciała się wyprowadzić, a gdy syn Krzysztof Gospodarek odzyskał dom, budynek był już w opłakanym stanie i brakowało środków na remont.

Teraz pojawiły się oznaki zmian – w sieci krąży nagranie pokazujące odmalowaną elewację, posprzątany ogród i firanki w oknach, co daje nadzieję, że posiadłość odzyska życie.

Opiekunka nie chciała się wyprowadzić

Po śmierci Violetty Villas w 2011 roku dom stał się przedmiotem długiej i burzliwej batalii sądowej. Villas miała w testamencie zapisać posiadłość swojej opiekunce, jednak dokument został uznany za nieważny. Kobieta długo nie chciała wyprowadzić się z willi, a nawet po wyroku próbowała wymusić pieniądze za opuszczenie budynku. W tym czasie dom niszczał, a wspomnienia o artystce pokrywał kurz i brud.

Syn Villas odzyskał... ruinę

Ostatecznie prawa do posiadłości przejął jedyny syn gwiazdy, Krzysztof Gospodarek. Kiedy jednak odzyskał dom, willa była już w fatalnym stanie – zaniedbana, zniszczona i pozbawiona opieki. Rodzina chciała stworzyć w niej miejsce pamięci poświęcone dorobkowi Violetty Villas, jednak brak środków uniemożliwił realizację tych planów. Próbowano pozyskać wsparcie finansowe z gminy, ale bezskutecznie.

Przez kolejne lata posiadłość popadała w ruinę. Zbudowana w 1904 roku willa wymagała kompleksowego remontu. Jak mówiła synowa artystki, przeprowadzane w międzyczasie prace remontowe tylko pogarszały jej stan. Do tego dobudówki naruszały pierwotną konstrukcję budynku.

Nie przegap: Życie Violetty Villas mogło być bajką, a stało się koszmarem. Pomogli tylko Górniak i Wiśniewski

Na nowym nagraniu widać zmiany

Jeszcze rok temu media publikowały zdjęcia, na których widać było walące się ściany i zapuszczony ogród. Tymczasem teraz w sieci pojawiło się nagranie z TikToka, na którym można zobaczyć odmieniony wygląd willi. Elewacja została odmalowana, ogród uporządkowany, trawa skoszona. W oknach pojawiły się firanki, co sugeruje, że ktoś znów zaczął troszczyć się o to miejsce.

Czy dom Viletty Villas odzyska dawny blask?

Choć dom wciąż wymaga wielu prac, a przede wszystkim ogromnych nakładów finansowych, najnowsze nagrania dają nadzieję, że historia nie skończy się całkowitym upadkiem. Syn Violetty Villas wielokrotnie podkreślał, że traktuje tę posiadłość jako szczególne miejsce – nie tylko rodzinny dom, ale i symbol pamięci o swojej mamie.

Willa w Lewinie Kłodzkim, przez lata będąca symbolem samotności i tragedii, dziś budzi ciekawość na nowo. Niewykluczone, że w przyszłości uda się nadać jej drugie życie – takie, które będzie godnym hołdem dla jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Skoro udało się zrealizować plany filmu o diwie, to może w jej domu jednak powstanie wyjątkowe miejsce pamięci.

Zobacz też: Synowa Violetty Villas zdradza kulisy filmu o diwie! Kto wcieli się w legendarną piosenkarkę?

Quiz. Irena Santor czy Violetta Villas? Kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 "Przyjdzie na to czas" to przebój Ireny Santor Violetty Villas Następne pytanie