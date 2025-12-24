Instagram w świątecznym nastroju. Tak gwiazdy życzą Polakom na Boże Narodzenie. Iza Krzan rozbiła bank

Rodzinnie, ciepło i… z dystansem

Tegoroczne życzenia gwiazd pokazują jedno: w święta liczy się autentyczność. Zamiast perfekcyjnych stylizacji i wymuskanych kadrów, wiele znanych osób postawiło na naturalność, bliskość i domową atmosferę. Małgorzata Foremniak życzyła fanom spokoju i rodzinnej bliskości, publikując nastrojowe selfie przy choince. Magda Molek z kolei podzieliła się uśmiechniętym kadrem przy pianinie, podkreślając, że święta to czas dobrych, „pasjonujących” chwil. Monika Olejnik napisała długi, refleksyjny wpis o pokoju, wolności i byciu razem – w swoim charakterystycznym, zaangażowanym stylu.

Wspomnienia, dzieci i… blokowe święta

Nie zabrakło też powrotów do przeszłości. Izabella Krzan opublikowała archiwalne zdjęcie z dzieciństwa, które wywołało falę komentarzy i wspomnień u internautów. Opis o blokowych świętach, karpiu i domowych zapachach sprawił, że wiele osób napisało wprost: „To dokładnie moje dzieciństwo”. Rodzinne kadry pojawiły się także u Krzysztofa Ibisza, który pokazał świąteczny moment z bliskimi, przesyłając życzenia spokoju, radości i odpoczynku. W podobnym tonie wypowiedziało się wielu innych znanych rodziców – dzieci i plażowe kadry tylko dodały całości uroku.

Iza Krzan rozbiła bank

Jednak to Iza Krzan zdecydowanie przyciągnęła największą uwagę - świątecznym, łazienkowym selfie z wanny. Jej wpis – naturalny, ciepły i pełen świątecznego luzu – błyskawicznie zebrał tysiące reakcji. Internauci docenili nie tylko treść życzeń, ale też szczerość i dystans do siebie. Bez nadęcia, bez wielkich słów, za to z uśmiechem i energią, którą jej fani doskonale znają. Nic dziwnego, że to właśnie jej post wielu uznało za najbardziej „świąteczny” w całym zestawieniu.

Tegoroczne Boże Narodzenie w mediach społecznościowych gwiazd upłynęło pod znakiem spokoju, bliskości i prostych gestów. Bez wielkich fajerwerków, za to z życzeniami zdrowia, ciepła i chwili wytchnienia. A Instagram? Choć na co dzień bywa głośny i chaotyczny, w Wigilię na chwilę zwolnił. I dokładnie o to w święta chodzi.

Więcej świątecznych życzeń od gwiazd – wraz z ich bożonarodzeniowymi zdjęciami – można zobaczyć w naszej galerii.

