Krolina Gilon zoperowała biust. Pokazała zdjęcia przed i po operacji

Karolina Gilon to niezwykle atrakcyjna kobieta. Jej wdzięki mogliśmy podziwiać m.in. w programie „Top Model”, który przyniósł jej ogromną popularność, ale również w „Love Island”, który prowadziła. Celebrytka często na planie pokazywała się w seksownych kreacjach, które eksponowały jej biust. Jak twierdzi, nie jest on już tak atrakcyjny jak przed urodzeniem dziecka.

Ciąża zmieniła jej piersi

Karolina Gilon w styczniu 2025 roku po raz pierwszy została mamą Franka. Wiadomo, że w ciąży jej ciało się zmieniło. Pojawiły się nadprogramowe kilogramy, które szybko spaliła na siłowni. Niestety, piersi również uległy zmianie, dlatego też Gilon zdecydowała się na operację plastyczną, o której poinformowała na swoim Instagramie. – Chcę być z wami szczera. W poniedziałek przeszłam operację. Dokładnie rok temu moje ciało dało życie. Nastąpiła jedna zmiana, której nie potrafiłam zaakceptować. Nie zrobiłam tego przeciwko macierzyństwu. Zrobiłam to dla siebie – rozpoczęła.

Opowiedziała o swoich odczuciach:

Ja jeszcze byłam trochę skołowana po zabiegu, ale naprawdę było nieźle. Jak widać, świeżo po zabiegu czułam się naprawdę super. Musiałam pić bardzo dużo wody, żeby jak najszybciej wypłukać z siebie znieczulenie. Operacja trwała ok. dwie godziny i jeszcze tego samego dnia wróciłam do domku. Drugiego dnia pojechałam na kontrolę – wszystko jest okej. (...) Druga noc po operacji, naprawdę jest super. Mam takie dziwne uczucie pod pachą, jakby skrzypiało, ale okazało się, że to pęcherzyk powietrza pod skórą

– kontynuowała.

To nie jej pierwszy raz

To nie pierwsza ingerencja w biust Karoliny. Zanim gwiazda wystąpiła w programie „Top Model”, również oddała się w ręce chirurga. – Ja zmniejszyłam biust ze względów zdrowotnych, ponieważ był naprawdę bardzo duży i obciążał mój kręgosłup. Jeśli chodzi o sport, to nawet nie mogłabym trenować z tymi piersiami, to było naprawdę uciążliwe. Cieszę się, że są mniejsze, jestem swobodniejsza, dużo szczuplejsza, nie bolą mnie plecy, przestałam się garbić. To była bardzo dobra decyzja – komentowała Gilon w „Fakcie”.

