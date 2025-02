Karolina Gilon z drastycznymi i intymnymi szczegółami opowiedziała o porodzie. "Muszę cię naciąć"

Karolina Gilon 31 stycznia powitała na świecie swojego pierwszego syna. Chłopiec jest owocem jej związku z poznanym w programie "Love Island. Wyspa miłości" Mateuszem Świerczyńskim. Modelka i prezenterka postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami, relacjonując poród na Instagramie. Jej opowieść obfitowała w emocjonujące i drastyczne szczegóły.

Gilon trafiła do szpitala 29 stycznia, gdzie lekarze od razu przystąpili do wywoływania porodu. Pierwszym krokiem było założenie tzw. balonika, który miał skrócić i rozszerzyć szyjkę macicy. Metoda okazała się skuteczna – udało się uzyskać 3-centymetrowe rozwarcie. Następnie podano oksytocynę, jednak dopiero drugie podejście i podanie jej następnego dnia wywołało oczekiwane skurcze.

Karolina Gilon aktywnie wspierała postęp porodu, wykonując ćwiczenia na piłce oraz korzystając z naturalnych metod łagodzenia bólu, takich jak ciepła kąpiel czy gaz rozweselający. Przy rozwarciu 5 centymetrów podano jej znieczulenie, które pozwoliło nieco złagodzić dolegliwości.

Zobacz także: Karolina Gilon pokazała brzuch! Zaledwie 3 tygodnie temu urodziła swoje pierwsze dziecko

Kiedy rozwarcie osiągnęło 10 centymetrów, Karolina Gilon zdecydowała się dotknąć główki swojego dziecka. Jak sama przyznała, był to niezwykle emocjonalny moment:

W końcu się zdecydowałam i to było niesamowite przeżycie. To mi, słuchajcie, dało takiego powera do rodzenia. Ja serio płakałam po prostu jak bóbr – wyznała modelka.