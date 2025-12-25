Tak chudła i przybierała na wadze Karolina Szostak. Jej zjawiskowa uroda zawsze robiła wrażenie

Karolina Szostak, ikona dziennikarstwa sportowego, jest związana z Polsatem od 1997 roku, zachwycając urodą i kompetencjami.

Dziennikarka otwarcie mówi o swoich zmaganiach z wagą, które, jak się okazało, prawdopodobnie były związane z problemami zdrowotnymi.

Karolina Szostak jest w Polsacie od 1997 roku. Słynie ze zjawiskowej urody

Karolina Szostak nie była jeszcze pełnoletnia, gdy trafiła do telewizji. Mając 15 lat została prowadzącą cykl "Szortpress" w programie "5-10-15", a potem trafiła na staż do "Teleexpressu". W 1997 roku podjęła decyzję, która w jej życiu zawodowym była absolutnie kluczowa. 22-letnia wówczas dziennikarka związała się z telewizją Polsat. Kto by przypuszczał, że 28 lat później Karolina Szostak nadal będzie gwiazdą stacji i jedną z najważniejszych twarzy sportu w Polsacie. Widzowie kojarzą 50-letnią dziś prezenterkę przede wszystkim z serwisami sportowymi, które prowadzi w kanałach grupy. Karolina Szostak to znakomita ekspertka od sportu, ale ludzie lubią ją oglądać także z powodu jej zjawiskowej urody. Lata lecą, a dziennikarka Polsatu cały czas jest wyjątkowo atrakcyjną kobietą. I to niezależnie od tego, czy gubi kilogramy, czy je łapie. O swoich zmaganiach z wagą Karolina Szostak zresztą mówiła wielokrotnie.

Karolina Szostak przez lata chudła i przybierała na wadze

Lata temu o dziennikarce Polsatu głośno było, bo zrzuciła aż 30 kilogramów! Potem bywało różnie - Karolina Szostak raz ważyła więcej, a raz mniej. Uroku jednak nie traciła nigdy. Jak się potem okazało, wahania wagi najpewniej związane były z problemami zdrowotnymi.

Po pierwsze bardzo późno się dowiedziałam o Hashimoto i bardzo długo leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W zasadzie było to na granicy niedoczynności i Hashimoto, bo różnie lekarze diagnozują te choroby. Jeden mówi tak, drugi tak

- wyznała w rozmowie z portalem WP Kobieta dziennikarka. Jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą" Karilina Szostak zwróciła z kolei uwagę na problem samoakceptacji i otyłości. Gwiazda Polsatu mówiła wprost.

Trzeba siebie akceptować, kochać. Otyłość jest problemem, ponieważ jest chorobą, a każdy proces leczenia trwa. Wymaga czasu, cierpliwości, wytrwałości

- podkreśliła. A w naszej galerii prezentujemy, jak Karolina Szostak chudła i przybierała na wadze od 2004 roku.

