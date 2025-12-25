Tak chudła i przybierała na wadze Karolina Szostak. Jej zjawiskowa uroda zawsze robiła wrażenie

Bartosz Olszewski likp
2025-12-25 5:15

Karolina Szostak to ikona dziennikarstwa sportowego w Polsce. Słynie nie tylko z kompetencji, lecz także ze zjawiskowej urody. Dziennikarka Polsatu często opowiada o swoich zmaganiach z wagą. W naszej galerii prezentujemy, jak w ciągu ponad 20 lat chudła i przybierała na wadze Karolina Szostak. Zawsze wyglądała przepięknie.

  • Karolina Szostak, ikona dziennikarstwa sportowego, jest związana z Polsatem od 1997 roku, zachwycając urodą i kompetencjami.
  • Dziennikarka otwarcie mówi o swoich zmaganiach z wagą, które, jak się okazało, prawdopodobnie były związane z problemami zdrowotnymi.
  • Zobacz, jak zmieniała się sylwetka Karoliny Szostak na przestrzeni lat i co sama mówi o samoakceptacji!

Karolina Szostak jest w Polsacie od 1997 roku. Słynie ze zjawiskowej urody

Karolina Szostak nie była jeszcze pełnoletnia, gdy trafiła do telewizji. Mając 15 lat została prowadzącą cykl "Szortpress" w programie "5-10-15", a potem trafiła na staż do "Teleexpressu". W 1997 roku podjęła decyzję, która w jej życiu zawodowym była absolutnie kluczowa. 22-letnia wówczas dziennikarka związała się z telewizją Polsat. Kto by przypuszczał, że 28 lat później Karolina Szostak nadal będzie gwiazdą stacji i jedną z najważniejszych twarzy sportu w Polsacie. Widzowie kojarzą 50-letnią dziś prezenterkę przede wszystkim z serwisami sportowymi, które prowadzi w kanałach grupy. Karolina Szostak to znakomita ekspertka od sportu, ale ludzie lubią ją oglądać także z powodu jej zjawiskowej urody. Lata lecą, a dziennikarka Polsatu cały czas jest wyjątkowo atrakcyjną kobietą. I to niezależnie od tego, czy gubi kilogramy, czy je łapie. O swoich zmaganiach z wagą Karolina Szostak zresztą mówiła wielokrotnie. 

Karolina Szostak na zdjęciu sprzed 25 lat! Nie uwierzycie, jak wtedy wyglądała gwiazda Polsatu, u jej boku legenda boksu

Karolina Szostak przez lata chudła i przybierała na wadze 

Lata temu o dziennikarce Polsatu głośno było, bo zrzuciła aż 30 kilogramów! Potem bywało różnie - Karolina Szostak raz ważyła więcej, a raz mniej. Uroku jednak nie traciła nigdy. Jak się potem okazało, wahania wagi najpewniej związane były z problemami zdrowotnymi. 

Chuda jak przecinek i olśniewająca! Szostak bryluje na gali

Po pierwsze bardzo późno się dowiedziałam o Hashimoto i bardzo długo leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W zasadzie było to na granicy niedoczynności i Hashimoto, bo różnie lekarze diagnozują te choroby. Jeden mówi tak, drugi tak

- wyznała w rozmowie z portalem WP Kobieta dziennikarka. Jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą" Karilina Szostak zwróciła z kolei uwagę na problem samoakceptacji i otyłości. Gwiazda Polsatu mówiła wprost. 

Trzeba siebie akceptować, kochać. Otyłość jest problemem, ponieważ jest chorobą, a każdy proces leczenia trwa. Wymaga czasu, cierpliwości, wytrwałości

- podkreśliła. A w naszej galerii prezentujemy, jak Karolina Szostak chudła i przybierała na wadze od 2004 roku.

Galeria: Karolina Szostak - tak się zmieniała

Karolina Szostak
94 zdjęcia
Super Express Google News
Mama Karoliny Szostak wygląda jak jej siostra
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSAT
KAROLINA SZOSTAK